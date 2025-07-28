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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 28.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250728/zoloto-860035475.html
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 28.07.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость золота в понедельник вечером опускается на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, следует из биржевых данных. | 28.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-28T18:21+0300
2025-07-28T18:22+0300
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, следует из биржевых данных. По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,08 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 365,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 38,292 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 18.15 мск поднимался на 0,76%, до 98,39 пункта. Укрепление доллара снижает спрос держателей иностранных валют на покупку золота. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в это же время росла до 4,411% с 4,386% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, повышение их доходности может снижать котировки золота. Инвесторы оценивают ситуацию относительно мировой торговли, улучшение которой может также привести к снижению спроса на надежные активы, в том числе на золото. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:21 28.07.2025 (обновлено: 18:22 28.07.2025)
 
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Данные торгов: цены на золота снижаются на 0,8% на фоне укрепления доллара

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, следует из биржевых данных.
По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,08 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 365,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 38,292 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 18.15 мск поднимался на 0,76%, до 98,39 пункта. Укрепление доллара снижает спрос держателей иностранных валют на покупку золота.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в это же время росла до 4,411% с 4,386% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, повышение их доходности может снижать котировки золота.
Инвесторы оценивают ситуацию относительно мировой торговли, улучшение которой может также привести к снижению спроса на надежные активы, в том числе на золото.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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