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"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании
"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании
Сайт авиакомпании "Аэрофлот" работает корректно на фоне неполадок в работе информационных систем, сбоев в системе бронирования билетов нет, сообщила компания. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:43+0300
2025-07-29T11:50+0300
технологии
бизнес
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сайт авиакомпании "Аэрофлот" работает корректно на фоне неполадок в работе информационных систем, сбоев в системе бронирования билетов нет, сообщила компания. "️Сайт авиакомпании работает корректно, сбоев в системе бронирования авиабилетов нет", - говорится в сообщении перевозчика.Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. Кроме того, авиакомпания за 28 июля выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233).Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы "Аэрофлота" доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатно.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
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технологии, бизнес, россия, аэрофлот
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
11:43 29.07.2025 (обновлено: 11:50 29.07.2025)
 
"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании

"Аэрофлот": сайт работает корректно, сбоев в системе бронирования билетов нет

"Аэрофлот"
Аэрофлот
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сайт авиакомпании "Аэрофлот" работает корректно на фоне неполадок в работе информационных систем, сбоев в системе бронирования билетов нет, сообщила компания.
"️Сайт авиакомпании работает корректно, сбоев в системе бронирования авиабилетов нет", - говорится в сообщении перевозчика.
Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. Кроме того, авиакомпания за 28 июля выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233).
Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы "Аэрофлота" доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатно.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Открытие терминала С аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
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