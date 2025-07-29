https://1prime.ru/20250729/aeroflot-860058215.html

"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании

"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил о корректной работе сайта компании

Сайт авиакомпании "Аэрофлот" работает корректно на фоне неполадок в работе информационных систем, сбоев в системе бронирования билетов нет, сообщила компания. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:43+0300

2025-07-29T11:43+0300

2025-07-29T11:50+0300

технологии

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россия

аэрофлот

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сайт авиакомпании "Аэрофлот" работает корректно на фоне неполадок в работе информационных систем, сбоев в системе бронирования билетов нет, сообщила компания. "️Сайт авиакомпании работает корректно, сбоев в системе бронирования авиабилетов нет", - говорится в сообщении перевозчика.Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" с 10.00 мск 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. Кроме того, авиакомпания за 28 июля выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов, во вторник планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233).Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы "Аэрофлота" доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатно.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

https://1prime.ru/20250728/aeroflot-860037616.html

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технологии, бизнес, россия, аэрофлот