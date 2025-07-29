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Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов
Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов - 29.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов
Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя из-за хакерской атаки смогла оперативно восстановить расписание полётов и быстро минимизировать последствия, этому... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:49+0300
2025-07-29T16:49+0300
технологии
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя из-за хакерской атаки смогла оперативно восстановить расписание полётов и быстро минимизировать последствия, этому способствовали чёткая координация и мобилизация ресурсов перевозчика и его партнёров, такое мнение высказал РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. "В авиации всё многократно зарезервировано - это касается не только всех систем воздушных судов, но и наземной инфраструктуры. Чёткая координация и мобилизация ресурсов "Аэрофлота" и его партнёров позволили быстро восстановить операционную деятельность", - рассказал Шатилин. "Начиная с 29 июля количество отменённых рейсов измеряется единицами - несмотря на важную роль IT-инфраструктуры в современной авиации, "Аэрофлоту" удалось быстро минимизировать последствия кибератаки", - подчеркнул он. Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
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технологии, россия, аэрофлот
Технологии, РОССИЯ, Аэрофлот
16:49 29.07.2025
 
Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов

Шатилин: "Аэрофлот" быстро вошел в график после сбоя благодаря мобилизации ресурсов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя из-за хакерской атаки смогла оперативно восстановить расписание полётов и быстро минимизировать последствия, этому способствовали чёткая координация и мобилизация ресурсов перевозчика и его партнёров, такое мнение высказал РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
"В авиации всё многократно зарезервировано - это касается не только всех систем воздушных судов, но и наземной инфраструктуры. Чёткая координация и мобилизация ресурсов "Аэрофлота" и его партнёров позволили быстро восстановить операционную деятельность", - рассказал Шатилин.
"Начиная с 29 июля количество отменённых рейсов измеряется единицами - несмотря на важную роль IT-инфраструктуры в современной авиации, "Аэрофлоту" удалось быстро минимизировать последствия кибератаки", - подчеркнул он.
Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
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11:43
 
ТехнологииРОССИЯАэрофлот
 
 
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