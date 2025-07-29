https://1prime.ru/20250729/aeroflot-860077812.html

Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов

Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов - 29.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов

Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя из-за хакерской атаки смогла оперативно восстановить расписание полётов и быстро минимизировать последствия, этому... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:49+0300

2025-07-29T16:49+0300

2025-07-29T16:49+0300

технологии

россия

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" после сбоя из-за хакерской атаки смогла оперативно восстановить расписание полётов и быстро минимизировать последствия, этому способствовали чёткая координация и мобилизация ресурсов перевозчика и его партнёров, такое мнение высказал РИА Новости основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. "В авиации всё многократно зарезервировано - это касается не только всех систем воздушных судов, но и наземной инфраструктуры. Чёткая координация и мобилизация ресурсов "Аэрофлота" и его партнёров позволили быстро восстановить операционную деятельность", - рассказал Шатилин. "Начиная с 29 июля количество отменённых рейсов измеряется единицами - несмотря на важную роль IT-инфраструктуры в современной авиации, "Аэрофлоту" удалось быстро минимизировать последствия кибератаки", - подчеркнул он. Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://1prime.ru/20250729/aeroflot-860058215.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, аэрофлот