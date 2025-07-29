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Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ
Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ - 29.07.2025, ПРАЙМ
Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ
Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:18+0300
2025-07-29T10:18+0300
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в Санкт-Петербурге, следует из видео ЦОС ФСБ. ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Центральной Азии, по заданию Киева планировавшего взорвать военнослужащего Минобороны РФ в Ростове-на-Дону. "Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру", - сказал задержанный в видеоролике. Также в видео демонстрируется обнаруженный у задержанного в арендованной квартире инвентарь. Ранее ФСБ сообщила о задержании уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. За рубежом его завербовали спецслужбы Украины, в Ростове-на-Дону он вёл разведку, чтобы в дальнейшем убить военнослужащего с помощью самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконному приобретению, а также изготовлению взрывных устройств.
https://1prime.ru/20250729/terakt-860050475.html
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общество , россия, ростов, центральная азия, ростов-на-дону, фсб
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РОСТОВ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ФСБ
10:18 29.07.2025
 
Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ

ФСБ: агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . ФСБ России
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в Санкт-Петербурге, следует из видео ЦОС ФСБ.
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Центральной Азии, по заданию Киева планировавшего взорвать военнослужащего Минобороны РФ в Ростове-на-Дону.
"Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру", - сказал задержанный в видеоролике.
Также в видео демонстрируется обнаруженный у задержанного в арендованной квартире инвентарь.
Ранее ФСБ сообщила о задержании уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. За рубежом его завербовали спецслужбы Украины, в Ростове-на-Дону он вёл разведку, чтобы в дальнейшем убить военнослужащего с помощью самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконному приобретению, а также изготовлению взрывных устройств.
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
09:48
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯРОСТОВЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯРОСТОВ-НА-ДОНУФСБ
 
 
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