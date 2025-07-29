https://1prime.ru/20250729/agent-860051362.html

Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ

Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ - 29.07.2025, ПРАЙМ

Агент Киева признался, что получил бомбу в Петербурге, сообщила ФСБ

Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:18+0300

2025-07-29T10:18+0300

2025-07-29T10:18+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в Санкт-Петербурге, следует из видео ЦОС ФСБ. ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Центральной Азии, по заданию Киева планировавшего взорвать военнослужащего Минобороны РФ в Ростове-на-Дону. "Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру", - сказал задержанный в видеоролике. Также в видео демонстрируется обнаруженный у задержанного в арендованной квартире инвентарь. Ранее ФСБ сообщила о задержании уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. За рубежом его завербовали спецслужбы Украины, в Ростове-на-Дону он вёл разведку, чтобы в дальнейшем убить военнослужащего с помощью самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконному приобретению, а также изготовлению взрывных устройств.

https://1prime.ru/20250729/terakt-860050475.html

ростов

центральная азия

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общество , россия, ростов, центральная азия, ростов-на-дону, фсб