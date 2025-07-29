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Российский рынок акций растет в начале основной сессии вторника
Российский рынок акций растет в начале основной сессии вторника - 29.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале основной сессии вторника
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника растет, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:25+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника растет, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.19 мск рос на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 740,32 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Селигдара" (+2,12%), "Распадской" (+1,96%), "Вуш Холдинга" (+1,70%), ЛСР (+1,61%), "Позитива" (+1,58%). В то же время дешевеют акции "ВК" (-0,66%), "Башнефти" (-0,58%), ВТБ (-0,48%), МТС (-0,10%), префы "Татнефти" (-0,02%). "Технически индекс Мосбиржи близок к зоне первой поддержки 2700-2720 пунктов. Не исключено, что отсюда будут попытки отскока. Но обещаемые Дональдом Трампом санкции будут давить на рынок. Если реализуется худший сценарий, то через полторы недели индекс Мосбиржи уйдет к годовым минимумам 2600 пунктов, а то и обновит их", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня на старте торгов ожидаем попыток перехода рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Однако в ходе сессии продажи могут вновь активизироваться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи с рисками тестирования поддержки на уровне 2700 пунктов. Поводами для дальнейшего снижения рынка выступят геополитические риски, отсутствие поддерживающих новостей и неуверенность инвесторов относительно траектории снижения ключевой ставки, подогреваемая ослаблением национальной валюты", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на сегодня выступает коридор 2700-2750 пунктов, заключил эксперт.
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рынок, торги, акции, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций растет в начале основной сессии вторника
Российский рынок акций продолжает рост в начале основной торговой сессии вторника
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника растет, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.19 мск рос на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 740,32 пункта.
В частности, заметно дорожают акции "Селигдара" (+2,12%), "Распадской" (+1,96%), "Вуш Холдинга" (+1,70%), ЛСР (+1,61%), "Позитива" (+1,58%).
В то же время дешевеют акции "ВК" (-0,66%), "Башнефти" (-0,58%), ВТБ (-0,48%), МТС (-0,10%), префы "Татнефти" (-0,02%).
"Технически индекс Мосбиржи близок к зоне первой поддержки 2700-2720 пунктов. Не исключено, что отсюда будут попытки отскока. Но обещаемые Дональдом Трампом санкции будут давить на рынок. Если реализуется худший сценарий, то через полторы недели индекс Мосбиржи уйдет к годовым минимумам 2600 пунктов, а то и обновит их", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Сегодня на старте торгов ожидаем попыток перехода рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Однако в ходе сессии продажи могут вновь активизироваться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи с рисками тестирования поддержки на уровне 2700 пунктов. Поводами для дальнейшего снижения рынка выступят геополитические риски, отсутствие поддерживающих новостей и неуверенность инвесторов относительно траектории снижения ключевой ставки, подогреваемая ослаблением национальной валюты", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на сегодня выступает коридор 2700-2750 пунктов, заключил эксперт.
Биржи АТР торгуются в минусе во вторник