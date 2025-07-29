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Российский рынок акций корректируется вверх во вторник

Российский рынок акций корректируется вверх во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций корректируется вверх во вторник

Российский рынок акций корректируется вверх после вчерашнего снижения, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:54+0300

2025-07-29T14:54+0300

2025-07-29T14:54+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций корректируется вверх после вчерашнего снижения, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.47 мск растёт на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 2 753,14 пункта. "Котировки развернулись вверх после снижения накануне, обусловленного сменой риторики президента США Дональда Трампа в адрес России, поскольку конкретных действий со стороны Вашингтона за заявлениями не последовало", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Внешний фон остается напряженным: после заявления президента США о возможных новых жестких санкциях и ужесточении позиций по Украине сроки для дипломатического соглашения между Россией и Украиной сократились до 10–12 дней", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Сбербанк (+0,63%) показал сильные полугодовые и квартальные результаты по МСФО, полностью совпавшие с ожиданиями аналитиков, что оказало бумаге некоторую поддержку. Квартальная отчетность "Яндекса" (+0,62%) также порадовала инвесторов: компания отчиталась о росте выручки и EBITDA выше консенсус-прогноза и подтвердила амбициозные планы на 2025 год", - отметил также Магомедов. В лидерах же роста капитализации - акции "Эн+" (+3,47%), "Фосагро" (+3,43%), "Полюса" (+3,14%), "Норникеля" (+2,85%), префы "Мечела" (+2,84%). "В лидеры роста на ожиданиях публикации операционных и финансовых результатов за первое полугодие вышло "Фосагро". Среди аутсайдеров по той же причине оказались привилегированные акции "Татнефти" (-1,22%)", - добавляет Мильчакова. Дешевеют акции ДВМП (-0,71%), ВК (-0,69%), "Совкомфлота" (-0,50%), "Московского кредитного банка" (-0,5%). Магомедов ожидает закрытия торгов в "зеленой зоне". Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов. Вторник в РФ отметится лишь анонсом параметров завтрашних аукционов ОФЗ, первых после заседания ЦБ, заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, мосбиржа, российский рынок акций