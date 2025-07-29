https://1prime.ru/20250729/aktsii-860081325.html
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе - 29.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1%, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T18:54+0300
2025-07-29T18:54+0300
2025-07-29T19:03+0300
экономика
мосбиржа
торги
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1% - до 2758,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1113,54 пункта, долларовый РТС упал на 2,24% - до 1056,83 пункта.Разница в динамике индекса РТС и индекса Мосбиржи в юанях объясняется тем, что для расчета РТС берется официальный курс доллара от ЦБ РФ, устанавливаемый один раз в рабочий день, а курс юаня - рыночный - с Мосбиржи.
https://1prime.ru/20250728/aktsii-860036376.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_72c7ec4244c9afbab1635b8883b98e53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, торги, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, Торги, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию вырос на 1%
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1% - до 2758,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1113,54 пункта, долларовый РТС упал на 2,24% - до 1056,83 пункта.
Разница в динамике индекса РТС и индекса Мосбиржи в юанях объясняется тем, что для расчета РТС берется официальный курс доллара от ЦБ РФ, устанавливаемый один раз в рабочий день, а курс юаня - рыночный - с Мосбиржи.
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе