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Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе

Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе - 29.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1%, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T18:54+0300

2025-07-29T18:54+0300

2025-07-29T19:03+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1% - до 2758,28 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1113,54 пункта, долларовый РТС упал на 2,24% - до 1056,83 пункта.Разница в динамике индекса РТС и индекса Мосбиржи в юанях объясняется тем, что для расчета РТС берется официальный курс доллара от ЦБ РФ, устанавливаемый один раз в рабочий день, а курс юаня - рыночный - с Мосбиржи.

https://1prime.ru/20250728/aktsii-860036376.html

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мосбиржа, торги, российский рынок акций