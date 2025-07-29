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Российский рынок акций растерял большую часть роста после заявлений Трампа

Российский рынок акций растерял большую часть роста после заявлений Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растерял большую часть роста после заявлений Трампа

Российский рынок акций на вечерней сессии растерял большую часть роста и прибавляет лишь около 0,3% после заявлений президента США Дональда Трампа по Украине,... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T21:01+0300

2025-07-29T21:01+0300

2025-07-29T21:01+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерней сессии растерял большую часть роста и прибавляет лишь около 0,3% после заявлений президента США Дональда Трампа по Украине, следует из данных Мосбиржи. Трамп в частности, заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", от также заявил, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию. Рублевый индекс Мосбиржи к 20.50 мск повышался на 0,3% - до 2739,26 пункта. До заявлений Трампа индекс прибавлял более 1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, торги