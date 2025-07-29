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Испанский регулятор расширил расследование против Apple
Испанский регулятор расширил расследование против Apple - 29.07.2025, ПРАЙМ
Испанский регулятор расширил расследование против Apple
Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) расширила расследование в отношении Apple по подозрению в антиконкурентных практиках, включая возможное... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:42+0300
2025-07-29T14:42+0300
2025-07-29T14:42+0300
технологии
apple
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МАДРИД, 29 июл - ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) расширила расследование в отношении Apple по подозрению в антиконкурентных практиках, включая возможное навязывание неравных коммерческих условий разработчикам приложений, распространяемых через App Store, говорится в пресс-релизе ведомства. "Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) расширила санкционное производство, начатое в июле 2024 года против группы Apple, из-за новых доказательств, которые могут свидетельствовать о нарушении статьи 1 Закона о защите конкуренции (LDC) и статьи 101 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в пресс-релизе комиссии. Регулятор уточнил, что теперь проверяется, устанавливает ли Apple обязательный график цен, которого должны придерживаться разработчики для размещения приложений в App Store. Такая практика может ограничивать конкуренцию между компаниями. Процедура против Apple была начата в июле 2024 года по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением и навязывании несправедливых условий разработчикам. Максимальный срок расследования составляет 24 месяца с момента открытия дела, подчеркнула CNMC.
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технологии, apple
Испанский регулятор расширил расследование против Apple
В Испании расширили расследование против Apple из-за антиконкурентных практик
МАДРИД, 29 июл - ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) расширила расследование в отношении Apple по подозрению в антиконкурентных практиках, включая возможное навязывание неравных коммерческих условий разработчикам приложений, распространяемых через App Store, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) расширила санкционное производство, начатое в июле 2024 года против группы Apple, из-за новых доказательств, которые могут свидетельствовать о нарушении статьи 1 Закона о защите конкуренции (LDC) и статьи 101 Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в пресс-релизе комиссии.
Регулятор уточнил, что теперь проверяется, устанавливает ли Apple обязательный график цен, которого должны придерживаться разработчики для размещения приложений в App Store. Такая практика может ограничивать конкуренцию между компаниями.
Процедура против Apple была начата в июле 2024 года по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением и навязывании несправедливых условий разработчикам. Максимальный срок расследования составляет 24 месяца с момента открытия дела, подчеркнула CNMC.
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