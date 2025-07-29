https://1prime.ru/20250729/apteka-860065785.html

Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда оффлайн-точек

Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда оффлайн-точек - 29.07.2025, ПРАЙМ

Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда оффлайн-точек

Некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:44+0300

2025-07-29T13:44+0300

2025-07-29T14:09+0300

аптеки

закрытие

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов, говорится в сообщении на сайте компании."Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен... Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.Аналогичное сообщение об ограничении работы ряда офлайн-точек и приостановке бронирования лекарств появилось на официальном сайте аптечной сети "Неофарм". "Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам", - добавили в компании.Отмечается, что недоступные функции у обеих аптечных сетей будут восстановлены в ближайшее время.Сеть социальных аптек "Столички" входит в холдинг "Неофарм". В настоящее время сеть включает более одной тысячи аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ.РИА Новости направило запрос в компании.

https://1prime.ru/20250723/lekarstva-859839095.html

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аптеки, закрытие