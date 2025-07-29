https://1prime.ru/20250729/apteka-860075105.html
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки - 29.07.2025, ПРАЙМ
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки
Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:33+0300
2025-07-29T15:33+0300
2025-07-29T15:33+0300
хакерская атака
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе. Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм". "Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании. Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.
https://1prime.ru/20250729/apteka-860065785.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ee34a23b4d2ea737a1a82ecf4a2c855.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хакерская атака, технологии
хакерская атака, Технологии
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки
Сеть аптек "Столички" подверглась хакерской атаке и начала восстановление работы
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм".
"Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании.
Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.
Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда оффлайн-точек