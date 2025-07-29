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Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки - 29.07.2025, ПРАЙМ
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки
Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:33+0300
2025-07-29T15:33+0300
хакерская атака
технологии
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе. Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм". "Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании. Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.
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хакерская атака, технологии
хакерская атака, Технологии
15:33 29.07.2025
 
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки

Сеть аптек "Столички" подверглась хакерской атаке и начала восстановление работы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм".
"Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании.
Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.
Витрина аптеки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда оффлайн-точек
13:44
 
хакерская атакаТехнологии
 
 
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