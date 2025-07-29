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Биржи АТР торгуются в минусе во вторника

Биржи АТР торгуются в минусе во вторника - 29.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР торгуются в минусе во вторника

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно торгуются в минусе на оценках влияния импортных пошлин США на... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T07:53+0300

2025-07-29T07:53+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно торгуются в минусе на оценках влияния импортных пошлин США на экономику стран региона, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3 595,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 207,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 25 333,09 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,63%, до 3 229,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,12%, до 8 687,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,85%, до 40 648,5 пункта. Как сообщает портал Nikkei со ссылкой на аналитиков, азиатский экспорт поддерживают авансовые платежи, однако на динамику могут негативно повлиять американские импортные пошлины, а также замедление мировой торговли. "Мы считаем, что рынки рискуют недооценить, насколько разрушительными и карательными будут более высокие торговые трения для многих экспортеров азиатского региона, как на уровне страны, так и компаний", - приводит портал данные отчета BNP Paribas Securities, опубликованные на прошлой неделе. Одновременно с этим аналитики прогнозируют положительную траекторию азиатских фондовых индексов. "Акции азиатских компаний показали хорошие результаты, и такая положительная динамика, вероятно, продолжится", - приводит Nikkei мнение старшего рыночного стратега по Азиатско-Тихоокеанскому региону в BNY Ви Хун Чона (Wee Khoon Chong). Аналитик добавил, что основные индексы в Южной Корее, Сингапуре и Китае находятся в "технически перекупленной зоне". Инвесторы во вторник обращают внимание и на корпоративные новости. Акции австралийской компании в сфере розничной торговли, коммерческих услуг и энергетической инфраструктуры Viva Energy падают более чем на 8%. Ранее компания сообщила, что по итогам первого полугодия ожидает снижение EBITDA примерно на 34% в годовом выражении, до 197,4 миллиона долларов. Помимо этого, участники рынка продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не добивается саммита с председателем КНР Си Цзиньпином и может поехать в Китай только по приглашению с его стороны. Как передает агентство Рейтер, во вторник министр экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль заявил, что будет стремиться к заключению взаимовыгодной торговой сделки, когда встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом для переговоров на этой неделе, за несколько дней до истечения срока, установленного на 1 августа. Как сообщает Рейтер, министр также заявил, что на встрече в четверг он предложит программу, которую подготовила Южная Корея, и проведет консультации по областям, в которых страны могли бы сотрудничать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, например, в судостроении.

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атр, рынок, торги