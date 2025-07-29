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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли во вторник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились на фоне ожиданий по торговле и новых исторических... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:49+0300

2025-07-29T11:49+0300

2025-07-29T11:49+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились на фоне ожиданий по торговле и новых исторических максимумов на биржах США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,33%, до 3 609,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2 222,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,15%, до 25 524,45 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,66%, до 3 230,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 704,6 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,79%, до 40 674,55 пункта. В эти дни в Стокгольме проходит новый раунд переговоров США и Китая по экономическим вопросам. Инвесторы оценивают, о каких условиях торговли могут договориться стороны. В выходные американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке, которая включает в том числе единую ставку по пошлинам в размере 15% и закупку энергоресурсов на 750 миллиардов долларов. Поддержала склонность трейдеров к риску и динамика американских бирж. В понедельник технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические рекорды. Рынки также ожидают на неделе решений американского и японского центробанков по ставкам. Аналитики прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранит ставку на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. Банк Японии, как ожидают аналитики, в четверг также сохранит ставку - на уровне 0,5%.

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рынок, торги, индексы, атр