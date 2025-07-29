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Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G
Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G - 29.07.2025, ПРАЙМ
Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G
Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:06+0300
2025-07-29T17:06+0300
технологии
россия
минцифры
максут шадаев
5g
аукцион
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июня выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительстваъ сетей 5G. "Утвердить решение о проведении открытых торгов в форме аукциона на право получения лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра в соответствии с приложением к настоящему приказу", - сказано в приказе. "Сроки проведения торгов: протокол о результатах торгов должен быть подписан не позднее 31 декабря 2025 г.", - уточняется в приложении к документу. Так, на аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, прокомментировали в Минцифры. Каждый лот включает в себя право на получение лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и по передаче данных, а также телематических услуг. Для строительства сетей 5G будут использоваться российские базовые станции. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве. В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он отметил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.
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технологии, россия, минцифры, максут шадаев, 5g, аукцион
Технологии, РОССИЯ, Минцифры, Максут Шадаев, 5G, аукцион
17:06 29.07.2025
 
Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G

Минцифры: аукцион а частоты для сетей 5G в России будет проведен до конца года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ.
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июня выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительстваъ сетей 5G.
"Утвердить решение о проведении открытых торгов в форме аукциона на право получения лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра в соответствии с приложением к настоящему приказу", - сказано в приказе.
"Сроки проведения торгов: протокол о результатах торгов должен быть подписан не позднее 31 декабря 2025 г.", - уточняется в приложении к документу.
Так, на аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, прокомментировали в Минцифры. Каждый лот включает в себя право на получение лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и по передаче данных, а также телематических услуг. Для строительства сетей 5G будут использоваться российские базовые станции.
Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве.
В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он отметил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.
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