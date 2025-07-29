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Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G

Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G - 29.07.2025, ПРАЙМ

Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G

Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:06+0300

2025-07-29T17:06+0300

2025-07-29T17:06+0300

технологии

россия

минцифры

максут шадаев

5g

аукцион

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июня выделила полосу радиочастот 4800-4990 мегагерц (МГц) для строительстваъ сетей 5G. "Утвердить решение о проведении открытых торгов в форме аукциона на право получения лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра в соответствии с приложением к настоящему приказу", - сказано в приказе. "Сроки проведения торгов: протокол о результатах торгов должен быть подписан не позднее 31 декабря 2025 г.", - уточняется в приложении к документу. Так, на аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, прокомментировали в Минцифры. Каждый лот включает в себя право на получение лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и по передаче данных, а также телематических услуг. Для строительства сетей 5G будут использоваться российские базовые станции. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве. В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. Он уточнил, что будет выставлено два лота в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Позже он отметил, что стоимость каждого лота превысит 20 миллиардов рублей, их цена определяется по жесткой методике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, минцифры, максут шадаев, 5g, аукцион