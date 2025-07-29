https://1prime.ru/20250729/aviasoobschenie-860054001.html

Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения

Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения - 29.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения

Власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока, сообщило министерство... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:57+0300

2025-07-29T10:57+0300

2025-07-29T10:57+0300

россия

авиасообщение

пассажиропоток

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока, сообщило министерство транспорта РФ. "Между нашими странами уже сформирована нормативно-правовая база, регулирующая воздушное сообщение. Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минтранса России Андрея Никитина с коллегой из Мадагаскара Валери Рамундзавелу. В нем также отмечается, что компании из России готовы оказывать стратегические и технические консультации, а также открыты к внедрению современных отечественных технологий в области железнодорожной автоматики и телемеханики.

https://1prime.ru/20250729/otdykh-860049020.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиасообщение, пассажиропоток, сотрудничество