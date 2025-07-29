https://1prime.ru/20250729/aviasoobschenie-860054001.html
Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения
Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения - 29.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения
Власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока, сообщило министерство... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:57+0300
2025-07-29T10:57+0300
2025-07-29T10:57+0300
россия
авиасообщение
пассажиропоток
сотрудничество
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока, сообщило министерство транспорта РФ. "Между нашими странами уже сформирована нормативно-правовая база, регулирующая воздушное сообщение. Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минтранса России Андрея Никитина с коллегой из Мадагаскара Валери Рамундзавелу. В нем также отмечается, что компании из России готовы оказывать стратегические и технические консультации, а также открыты к внедрению современных отечественных технологий в области железнодорожной автоматики и телемеханики.
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россия, авиасообщение, пассажиропоток, сотрудничество
РОССИЯ, авиасообщение, пассажиропоток, сотрудничество
Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения
Минтранс: РФ и Мадагаскар оценят возможность запуска прямого авиасообщения
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока, сообщило министерство транспорта РФ.
"Между нашими странами уже сформирована нормативно-правовая база, регулирующая воздушное сообщение. Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минтранса России Андрея Никитина с коллегой из Мадагаскара Валери Рамундзавелу.
В нем также отмечается, что компании из России готовы оказывать стратегические и технические консультации, а также открыты к внедрению современных отечественных технологий в области железнодорожной автоматики и телемеханики.
РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом