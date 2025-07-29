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В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T06:56+0300
2025-07-29T06:56+0300
2025-07-29T06:56+0300
энергетика
россия
ростовская область
всу
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ.
"В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
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россия, ростовская область, всу
Энергетика, РОССИЯ, Ростовская область, ВСУ
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
Слюсарь: в Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ.
"В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.