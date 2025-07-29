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В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T06:56+0300

2025-07-29T06:56+0300

2025-07-29T06:56+0300

энергетика

россия

ростовская область

всу

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ. "В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

ростовская область

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