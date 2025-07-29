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Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent превысила $72 впервые с 23 июня
Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent превысила $72 впервые с 23 июня - 29.07.2025, ПРАЙМ
Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent превысила $72 впервые с 23 июня
Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:08+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.00 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 3% - до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов. Цена октябрьского фьючерса на Brent на 21.00 мск поднималась на 30,2% - до 71,41 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 3,4%, до 68,98 доллара. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.
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торги, нефтяные фьючерсы, brent
Экономика, Торги, нефтяные фьючерсы, Brent
Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent превысила $72 впервые с 23 июня
Торги: цена сентябрьского фьючерса нефти Brent превысила $72 впервые с 23 июня
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.00 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 3% - до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов.
Цена октябрьского фьючерса на Brent на 21.00 мск поднималась на 30,2% - до 71,41 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 3,4%, до 68,98 доллара.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.
Нефть дорожает второй день подряд