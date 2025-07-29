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Минфин Чехии спрогнозировал замедление роста ВВП после сделки ЕС с США

Минфин Чехии спрогнозировал замедление роста ВВП после сделки ЕС с США - 29.07.2025, ПРАЙМ

Минфин Чехии спрогнозировал замедление роста ВВП после сделки ЕС с США

Торговое соглашение между ЕС и США, предусматривающее введение 15%-ных пошлин на продукцию европейских производителей, замедлит в рост экономики Чехии на 0,2... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:18+0300

2025-07-29T12:18+0300

2025-07-29T12:18+0300

экономика

чехия

сша

ес

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

сделка

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ПРАГА, 29 июл – ПРАЙМ. Торговое соглашение между ЕС и США, предусматривающее введение 15%-ных пошлин на продукцию европейских производителей, замедлит в рост экономики Чехии на 0,2 процентных пункта по итогам текущего года, и в ещё большей степени скажется в следующем году, такой прогноз даёт министерство финансов республики. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки пошлин в размере 15%. Согласно соглашению, пошлины должны вступить в силу с 1 августа. "Согласно оперативной предварительной оценке министерства финансов Чехии, торговое соглашение между ЕС и США, которое предусматривает фиксированные 15-процентные пошлины, приведет к замедлению роста чешской экономики в 2025 году на 0,2 процентных пункта и на 0,39 процентных пункта в 2026 году", - говорится в сообщении. По данным минфина, негативный эффект от введения пошлин может быть компенсирован другими факторами, такими как улучшение развития чешской экономики в этом году или ожидаемое положительное влияние немецкого фискального пакета в 2026 году. Тем временем пока чешская экономика чувствует себя хорошо - она выросла в первом квартале этого года на 2,4% в годовом выражении, что стало самым сильным ростом за последние почти три года (11 кварталов), согласно данным Чешского статуправления (ЧСУ). А по сравнению с последним кварталом 2024 года ВВП за первые три месяца года увеличился на 0,7%.

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чехия

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чехия, сша, ес, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, сделка