https://1prime.ru/20250729/cyberattack-860082463.html

Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки

Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки - 29.07.2025, ПРАЙМ

Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки

ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования") сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена,... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T19:19+0300

2025-07-29T19:19+0300

2025-07-29T19:19+0300

технологии

финансы

хакерская атака

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860082168_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_9ae6371e52150f8e576cd07a19c01120.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования") сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена, тогда как еще одна сеть АО "Семейный доктор" на фоне новостей о сбое в компании с аналогичным названием заявила, что работает в штатном режиме, информация о хакерской атаке ложная, а данные пациентов находятся в безопасности. "Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор", но не головной компании "Медицина АльфаСтрахования" (управляет сетями "Альфа-Центр Здоровья" и "Семейный доктор"). На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена. Клиника "Семейный доктор" продолжает вести прием пациентов. Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы", - говорится в сообщении. В то же время другая компания - АО "Семейный доктор" на фоне сообщений в СМИ вынуждена была дать пояснения на своем сайте. "АО "Семейный доктор" работает в штатном режиме. Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности", - говорится в ее сообщении. Ранее во вторник сеть клиник "Семейный доктор" , принадлежащая "Медицине АльфаСтрахования", сообщила о проблемах в работе - временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Как пояснили корреспонденту РИА Новости администраторы, прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны. Также хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм"), сообщили РИА Новости в пресс-службе. Однако сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.

https://1prime.ru/20250729/aeroflot-860077812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, хакерская атака