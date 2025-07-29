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Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки
Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки - 29.07.2025, ПРАЙМ
Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки
ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования") сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T19:19+0300
2025-07-29T19:19+0300
технологии
финансы
хакерская атака
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования") сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена, тогда как еще одна сеть АО "Семейный доктор" на фоне новостей о сбое в компании с аналогичным названием заявила, что работает в штатном режиме, информация о хакерской атаке ложная, а данные пациентов находятся в безопасности. "Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор", но не головной компании "Медицина АльфаСтрахования" (управляет сетями "Альфа-Центр Здоровья" и "Семейный доктор"). На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена. Клиника "Семейный доктор" продолжает вести прием пациентов. Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы", - говорится в сообщении. В то же время другая компания - АО "Семейный доктор" на фоне сообщений в СМИ вынуждена была дать пояснения на своем сайте. "АО "Семейный доктор" работает в штатном режиме. Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности", - говорится в ее сообщении. Ранее во вторник сеть клиник "Семейный доктор" , принадлежащая "Медицине АльфаСтрахования", сообщила о проблемах в работе - временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Как пояснили корреспонденту РИА Новости администраторы, прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны. Также хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм"), сообщили РИА Новости в пресс-службе. Однако сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.
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технологии, финансы, хакерская атака
Технологии, Финансы, хакерская атака
19:19 29.07.2025
 
Сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о нейтрализации хакерской атаки

Сеть клиник "Семейный доктор" заявила, что нейтрализовала хакерскую атаку

© РИА Новости . Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования") сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена, тогда как еще одна сеть АО "Семейный доктор" на фоне новостей о сбое в компании с аналогичным названием заявила, что работает в штатном режиме, информация о хакерской атаке ложная, а данные пациентов находятся в безопасности.
"Хакерской атаке были подвержены сервисы ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор", но не головной компании "Медицина АльфаСтрахования" (управляет сетями "Альфа-Центр Здоровья" и "Семейный доктор"). На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена. Клиника "Семейный доктор" продолжает вести прием пациентов. Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы", - говорится в сообщении.
В то же время другая компания - АО "Семейный доктор" на фоне сообщений в СМИ вынуждена была дать пояснения на своем сайте.
"АО "Семейный доктор" работает в штатном режиме. Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности", - говорится в ее сообщении.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Эксперт отметил оперативность "Аэрофлота" в восстановлении графика полетов
16:49
Ранее во вторник сеть клиник "Семейный доктор" , принадлежащая "Медицине АльфаСтрахования", сообщила о проблемах в работе - временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Как пояснили корреспонденту РИА Новости администраторы, прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны.
Также хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм"), сообщили РИА Новости в пресс-службе. Однако сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.
 
ТехнологииФинансыхакерская атака
 
 
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