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Правительство расширит пилот по оптимизации документооборота - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство расширит пилот по оптимизации документооборота
Правительство расширит пилот по оптимизации документооборота - 29.07.2025, ПРАЙМ
Правительство расширит пилот по оптимизации документооборота
Правительство РФ масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота с аппарата кабмина на федеральные министерства и ведомства, рассказали журналистам | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:32+0300
2025-07-29T11:32+0300
технологии
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота с аппарата кабмина на федеральные министерства и ведомства, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. С начала 2025 года такой проект был запущен на площадке аппарата правительства. Сегодня в нем участвуют все его структурные подразделения. "Правительство масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота на федеральные министерства и ведомства. Он направлен на сокращение бюрократической нагрузки в системе государственного управления и повышение реальной эффективности госаппарата", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные направления оптимизации включают сокращение избыточных документов и отчетности, уменьшение ручного ввода данных и лишних действий в IT-системах, а также отказ от излишних согласований и бумажных копий. Федеральные министерства и ведомства при поддержке аналитиков аппарата правительства уже приступили к оценке своих рабочих процессов. По итогам анализа ведомства представят конкретные показатели и контрольные точки для перезапуска своей работы, уточнили там. "Сейчас наша задача - не просто ускорять согласования и контролировать исполнение задач, а повышать реальную эффективность работы госаппарата. По сути, мы внедряем принципиально новый подход к госслужбе, и во главе угла стоят не бюрократические процедуры, а реальные изменения и измеримые результаты", - прокомментировал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении. В аппарате пояснили, что все результаты оптимизации фиксируются на специальном дашборде, который в режиме реального времени отражает ключевые улучшения в работе департаментов. Среди них - сокращение ручного ввода данных вдвое, отмена более 1,8 тысячи избыточных документов. Кроме того, суммарно на 244 дня была сокращена длительность операционных процессов.
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технологии, россия, дмитрий григоренко
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
11:32 29.07.2025
 
Правительство расширит пилот по оптимизации документооборота

Кабмин расширит пилот по оптимизации документооборота на федеральные ведомства

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота с аппарата кабмина на федеральные министерства и ведомства, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
С начала 2025 года такой проект был запущен на площадке аппарата правительства. Сегодня в нем участвуют все его структурные подразделения.
"Правительство масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота на федеральные министерства и ведомства. Он направлен на сокращение бюрократической нагрузки в системе государственного управления и повышение реальной эффективности госаппарата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные направления оптимизации включают сокращение избыточных документов и отчетности, уменьшение ручного ввода данных и лишних действий в IT-системах, а также отказ от излишних согласований и бумажных копий.
Федеральные министерства и ведомства при поддержке аналитиков аппарата правительства уже приступили к оценке своих рабочих процессов. По итогам анализа ведомства представят конкретные показатели и контрольные точки для перезапуска своей работы, уточнили там.
"Сейчас наша задача - не просто ускорять согласования и контролировать исполнение задач, а повышать реальную эффективность работы госаппарата. По сути, мы внедряем принципиально новый подход к госслужбе, и во главе угла стоят не бюрократические процедуры, а реальные изменения и измеримые результаты", - прокомментировал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.
В аппарате пояснили, что все результаты оптимизации фиксируются на специальном дашборде, который в режиме реального времени отражает ключевые улучшения в работе департаментов. Среди них - сокращение ручного ввода данных вдвое, отмена более 1,8 тысячи избыточных документов. Кроме того, суммарно на 244 дня была сокращена длительность операционных процессов.
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