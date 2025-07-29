Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/dollar-860045434.html
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник
Курс доллара к другим мировым валютам не изменяется во вторник на фоне опасений вокруг американской макроэкономики и возникновения рецессии в стране,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:19+0300
2025-07-29T08:19+0300
экономика
рынок
торги
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам не изменяется во вторник на фоне опасений вокруг американской макроэкономики и возникновения рецессии в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.09 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) не изменялся с уровня прошлого закрытия и составлял 98,68 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1584 доллара с 1,1589 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,31 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар. Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. "В то время как наихудший сценарий был предотвращен, подразумеваемое повышение тарифов ЕС с 1% в январе представляет собой значительное увеличение налогов на экспорт ЕС", - цитирует агентство Рейтер заявление экономистов JP Morgan. "Это очень большой шок, который сводит на нет столетие лидерства США в глобальной свободной торговле... Хотя мы больше не рассматриваем рецессию в США в качестве отправной точки от этого шока, риск все еще высок и составляет 40%", - предупредили аналитики. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. В пятницу станет известна статистика по занятости в США за июль. Ожидается, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
https://1prime.ru/20250728/zoloto-860035475.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, доллар
Экономика, Рынок, Торги, доллар
08:19 29.07.2025
 
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник

Курс доллара не изменяется к мировым валютам во вторника на опасениях рецессии в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам не изменяется во вторник на фоне опасений вокруг американской макроэкономики и возникновения рецессии в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.09 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) не изменялся с уровня прошлого закрытия и составлял 98,68 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1584 доллара с 1,1589 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,31 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
"В то время как наихудший сценарий был предотвращен, подразумеваемое повышение тарифов ЕС с 1% в январе представляет собой значительное увеличение налогов на экспорт ЕС", - цитирует агентство Рейтер заявление экономистов JP Morgan.
"Это очень большой шок, который сводит на нет столетие лидерства США в глобальной свободной торговле... Хотя мы больше не рассматриваем рецессию в США в качестве отправной точки от этого шока, риск все еще высок и составляет 40%", - предупредили аналитики.
В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
В пятницу станет известна статистика по занятости в США за июль. Ожидается, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
Золотые слитки
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Вчера, 18:21
 
ЭкономикаРынокТоргидоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала