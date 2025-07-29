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Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник
Курс доллара к другим мировым валютам не изменяется во вторник на фоне опасений вокруг американской макроэкономики и возникновения рецессии в стране,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:19+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам не изменяется во вторник на фоне опасений вокруг американской макроэкономики и возникновения рецессии в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.09 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) не изменялся с уровня прошлого закрытия и составлял 98,68 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1584 доллара с 1,1589 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,31 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар. Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. "В то время как наихудший сценарий был предотвращен, подразумеваемое повышение тарифов ЕС с 1% в январе представляет собой значительное увеличение налогов на экспорт ЕС", - цитирует агентство Рейтер заявление экономистов JP Morgan. "Это очень большой шок, который сводит на нет столетие лидерства США в глобальной свободной торговле... Хотя мы больше не рассматриваем рецессию в США в качестве отправной точки от этого шока, риск все еще высок и составляет 40%", - предупредили аналитики. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. В пятницу станет известна статистика по занятости в США за июль. Ожидается, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
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рынок, торги, доллар
Экономика, Рынок, Торги, доллар
Курс доллара к мировым валютам не меняется во вторник
Курс доллара не изменяется к мировым валютам во вторника на опасениях рецессии в США
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам не изменяется во вторник на фоне опасений вокруг американской макроэкономики и возникновения рецессии в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.09 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) не изменялся с уровня прошлого закрытия и составлял 98,68 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1584 доллара с 1,1589 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148,31 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
"В то время как наихудший сценарий был предотвращен, подразумеваемое повышение тарифов ЕС с 1% в январе представляет собой значительное увеличение налогов на экспорт ЕС", - цитирует агентство Рейтер заявление экономистов JP Morgan.
"Это очень большой шок, который сводит на нет столетие лидерства США в глобальной свободной торговле... Хотя мы больше не рассматриваем рецессию в США в качестве отправной точки от этого шока, риск все еще высок и составляет 40%", - предупредили аналитики.
В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
В пятницу станет известна статистика по занятости в США за июль. Ожидается, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
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