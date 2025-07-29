https://1prime.ru/20250729/dollar-860060250.html

Доллар продолжает укрепление после внешнеторговых переговоров США и ЕС

Доллар продолжает укрепление после внешнеторговых переговоров США и ЕС - 29.07.2025, ПРАЙМ

Доллар продолжает укрепление после внешнеторговых переговоров США и ЕС

Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник днем поднимается, тем самым инвесторы в американские активы продолжают... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:04+0300

2025-07-29T12:04+0300

2025-07-29T12:04+0300

экономика

рынок

торги

сша

япония

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/83142/47/831424714_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_25eea0dcb0030e021b32225cdb34bc0c.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник днем поднимается, тем самым инвесторы в американские активы продолжают позитивно оценивать ход переговоров США с их основными торговыми партнёрами, включая установление договорённостей с Евросоюзом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.50 мск курс евро к доллару опускается до 1,1564 доллара с 1,1589 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивается до 148,50 иены с уровня прошлого закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,16%, до 98,83 пункта. Днем ранее к евро доллар подорожал на 1,3%, к иене – на 0,5%. Американская валюта получила поддержку после объявления в выходные торгового соглашения между ЕС и США. Американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что стороны договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов на 750 миллиардов долларов, а также американской военной техники. Хотя некоторые аналитики со скепсисом отнеслись к перспективам выполнения этих договорённостей - так, издание Politico со ссылкой на профильных экспертов написало, что они нереализуемы на практике - сами их условия в основном оцениваются как "победа" американской стороны. В дальнейшем на валютный рынок могут повлиять и итоги заседания ряда финансовых регуляторов. Так, аналитики прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду объявит о сохранении учётной ставки на уровне 4,25-4,5%, а центробанк Японии в четверг также оставит показатель - на уровне 0,5%, и обновит основные макроэкономические прогнозы. Инвесторы ждут и публикации макростатистики в ближайшие дни: первой, предварительной оценки квартального ВВП США в среду и уровня безработицы в Штатах - в пятницу.

https://1prime.ru/20250729/dollar-860051060.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, япония, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico