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МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления
МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления
Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:03+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики". "Доллар США ослаб еще сильнее, вопреки ожиданиям, что пошлины и увеличение фискального дефицита приведут к его укреплению", — отмечается в документе. Как подчеркивают аналитики фонда, снижение курса доллара дало развивающимся странам больше пространства для проведения гибкой денежно-кредитной политики, а глобальные финансовые условия в целом стали мягче. В МВФ добавляют, что при сохранении этих факторов мировая экономика демонстрирует относительную устойчивость, однако в ее структуре заметны искажения, вызванные торговыми барьерами между странами.
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мвф, сша, доллар
Экономика, МВФ, США, доллар
МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления
МВФ: доллар продолжил ослабление вопреки ожиданиям его укрепления на фоне пошлин
ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
"Доллар США ослаб еще сильнее, вопреки ожиданиям, что пошлины и увеличение фискального дефицита приведут к его укреплению", — отмечается в документе.
Как подчеркивают аналитики фонда, снижение курса доллара дало развивающимся странам больше пространства для проведения гибкой денежно-кредитной политики, а глобальные финансовые условия в целом стали мягче.
В МВФ добавляют, что при сохранении этих факторов мировая экономика демонстрирует относительную устойчивость, однако в ее структуре заметны искажения, вызванные торговыми барьерами между странами.
Доллар продолжает укрепление после внешнеторговых переговоров США и ЕС