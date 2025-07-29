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МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления - 29.07.2025, ПРАЙМ
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МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления
МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления
Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:03+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики". "Доллар США ослаб еще сильнее, вопреки ожиданиям, что пошлины и увеличение фискального дефицита приведут к его укреплению", — отмечается в документе. Как подчеркивают аналитики фонда, снижение курса доллара дало развивающимся странам больше пространства для проведения гибкой денежно-кредитной политики, а глобальные финансовые условия в целом стали мягче. В МВФ добавляют, что при сохранении этих факторов мировая экономика демонстрирует относительную устойчивость, однако в ее структуре заметны искажения, вызванные торговыми барьерами между странами.
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мвф, сша, доллар
Экономика, МВФ, США, доллар
16:03 29.07.2025 (обновлено: 16:04 29.07.2025)
 
МВФ в докладе отметил ослабление доллара вопреки ожиданиям его укрепления

МВФ: доллар продолжил ослабление вопреки ожиданиям его укрепления на фоне пошлин

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Доллар США продолжил ослабление, несмотря на ожидания его укрепления на фоне новых пошлин и роста дефицита бюджета, говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
"Доллар США ослаб еще сильнее, вопреки ожиданиям, что пошлины и увеличение фискального дефицита приведут к его укреплению", — отмечается в документе.
Как подчеркивают аналитики фонда, снижение курса доллара дало развивающимся странам больше пространства для проведения гибкой денежно-кредитной политики, а глобальные финансовые условия в целом стали мягче.
В МВФ добавляют, что при сохранении этих факторов мировая экономика демонстрирует относительную устойчивость, однако в ее структуре заметны искажения, вызванные торговыми барьерами между странами.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Доллар продолжает укрепление после внешнеторговых переговоров США и ЕС
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