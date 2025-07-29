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Пик снижения выдач ипотеки в России пройден, считают в "Дом.РФ"
Пик снижения выдач ипотеки в России пройден, считают в "Дом.РФ" - 29.07.2025, ПРАЙМ
Пик снижения выдач ипотеки в России пройден, считают в "Дом.РФ"
Пик снижения выдач ипотечных кредитов в России уже пройден, считают в "Дом.РФ". | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:51+0300
2025-07-29T14:51+0300
2025-07-29T14:51+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Пик снижения выдач ипотечных кредитов в России уже пройден, считают в "Дом.РФ". "Пик снижения выдач ипотеки уже пройден, а в четвертом квартале 2025 года выдачи перейдут к росту", - сообщается в обзоре госкомпании. В нем подчеркивается, что в июне крупнейшие российские банки выдали 70 тысяч кредитов на 303 миллиарда рублей, что на 12% больше результата мая по количеству и объему. Хотя относительно июня прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос перед завершением массового льготного кредитования, выдача ипотеки в денежном выражении снизилась на 64%, а по числу кредитов - на 61%. Всего, по данным "Дом.РФ", крупнейшие банки в первом полугодии выдали 332 тысячи кредитов на 1,4 триллиона рублей, что на 51% меньше, чем в январе-июне 2024 года, и по объему, и по числу кредитов. Ипотечный портфель крупнейших банков достиг на 1 июля 20,1 триллиона рублей (+0,6% за месяц, +1,7% с начала года), доля программ с господдержкой в нем составила 56%.
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финансы, банки, недвижимость
Экономика, Финансы, Банки, Недвижимость
Пик снижения выдач ипотеки в России пройден, считают в "Дом.РФ"
"Дом.РФ": пик снижения выдач ипотеки в России уже пройден
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Пик снижения выдач ипотечных кредитов в России уже пройден, считают в "Дом.РФ".
"Пик снижения выдач ипотеки уже пройден, а в четвертом квартале 2025 года выдачи перейдут к росту", - сообщается в обзоре госкомпании.
В нем подчеркивается, что в июне крупнейшие российские банки выдали 70 тысяч кредитов на 303 миллиарда рублей, что на 12% больше результата мая по количеству и объему. Хотя относительно июня прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос перед завершением массового льготного кредитования, выдача ипотеки в денежном выражении снизилась на 64%, а по числу кредитов - на 61%.
Всего, по данным "Дом.РФ", крупнейшие банки в первом полугодии выдали 332 тысячи кредитов на 1,4 триллиона рублей, что на 51% меньше, чем в январе-июне 2024 года, и по объему, и по числу кредитов.
Ипотечный портфель крупнейших банков достиг на 1 июля 20,1 триллиона рублей (+0,6% за месяц, +1,7% с начала года), доля программ с господдержкой в нем составила 56%.
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