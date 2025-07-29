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FA : ЕК пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи

FA : ЕК пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи - 29.07.2025, ПРАЙМ

FA : ЕК пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи

Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T02:18+0300

2025-07-29T02:18+0300

2025-07-29T02:18+0300

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БЕРЛИН, 29 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия письменно предупредила Киев о том, что может приостановить целиком всю финансовую помощь из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны НАБУ и САП, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на свои источники. "Украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским получило сигнал от Еврокомиссии о том, что финансовая помощь в рамках европейской программы Ukraine Facility (фонд для помощи Украине – ред.) может быть полностью прекращена, если ключевые антикоррупционные органы продолжат подвергаться давлению", - пишет издание. По его данным, которые подтвердила депутат оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, соответствующее письмо поступило в украинское правительство после того, как депутаты партии "Слуга народа" 21 июля внесли поправки в законопроект, лишивший Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) их прежней независимости. По словам Климпуш, в послании говорится, что финансовая помощь будет заморожена, если ситуация, касающаяся антикоррупционных органов, не будет урегулирована. Речь при этом идёт якобы "обо всем следующем транше, а не только его части". Газета отмечает, что данная финпомощь до 2027 года должна составить в общей сложности 50 миллиардов евро и в основном направляется непосредственно в государственный бюджет Украины. FAZ приводит также оценку специалистов Еврокомиссии, согласно которой давление на антикоррупционные органы является "крупнейшим вмешательством в дела украинской антикоррупционной системы с момента её основания". Это является симптомом "институционального конфликта, в рамках которого силовой блок государства демонстрирует свою способность ограничивать действия автономных антикоррупционных органов", что, в свою очередь, является реакцией на "расследования, затрагивающие интересы политической и экономической элиты". Обоснование вмешательства, будто правительство якобы было вынуждено действовать против российского влияния, эксперты признают неправдоподобным. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.

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мировая экономика, финансы, украина, киев, владимир зеленский, рада, faz