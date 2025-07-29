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МВФ повысил прогноз роста мировой экономики - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/ekonomika-860077337.html
МВФ повысил прогноз роста мировой экономики
МВФ повысил прогноз роста мировой экономики - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:05+0300
2025-07-29T16:05+0300
экономика
мировая экономика
мвф
прогноз
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно, выше апрельских оценок, следует из обнародованного доклада "Перспективы развития мировой экономики". "Прогноз глобального роста на 2025 год составляет 3%, а на 2026 год — 3,1%. Прогноз на 2025 год на 0,2 процентного пункта выше, чем в апрельском докладе WEO, а на 2026 год — на 0,1 процентного пункта выше", — говорится в документе. Как уточняет МВФ, повышение прогноза отражает "перенос экономической активности на более ранний период в ожидании повышения пошлин, более низкие, чем ожидалось ранее, средние эффективные тарифы США, улучшение финансовых условий, в том числе из-за ослабления доллара, а также бюджетное стимулирование в ряде крупных экономик".
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мировая экономика, мвф, прогноз
Экономика, Мировая экономика, МВФ, прогноз
16:05 29.07.2025
 
МВФ повысил прогноз роста мировой экономики

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году

© fotolia.com / Anton Balazh Кризис может стать глобальным
Кризис может стать глобальным - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© fotolia.com / Anton Balazh
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно, выше апрельских оценок, следует из обнародованного доклада "Перспективы развития мировой экономики".
"Прогноз глобального роста на 2025 год составляет 3%, а на 2026 год — 3,1%. Прогноз на 2025 год на 0,2 процентного пункта выше, чем в апрельском докладе WEO, а на 2026 год — на 0,1 процентного пункта выше", — говорится в документе.
Как уточняет МВФ, повышение прогноза отражает "перенос экономической активности на более ранний период в ожидании повышения пошлин, более низкие, чем ожидалось ранее, средние эффективные тарифы США, улучшение финансовых условий, в том числе из-за ослабления доллара, а также бюджетное стимулирование в ряде крупных экономик".
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2025 год
16:02
 
ЭкономикаМировая экономикаМВФпрогноз
 
 
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