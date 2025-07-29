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МВФ повысил прогноз роста мировой экономики

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики - 29.07.2025, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно,... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:05+0300

2025-07-29T16:05+0300

2025-07-29T16:05+0300

экономика

мировая экономика

мвф

прогноз

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно, выше апрельских оценок, следует из обнародованного доклада "Перспективы развития мировой экономики". "Прогноз глобального роста на 2025 год составляет 3%, а на 2026 год — 3,1%. Прогноз на 2025 год на 0,2 процентного пункта выше, чем в апрельском докладе WEO, а на 2026 год — на 0,1 процентного пункта выше", — говорится в документе. Как уточняет МВФ, повышение прогноза отражает "перенос экономической активности на более ранний период в ожидании повышения пошлин, более низкие, чем ожидалось ранее, средние эффективные тарифы США, улучшение финансовых условий, в том числе из-за ослабления доллара, а также бюджетное стимулирование в ряде крупных экономик".

https://1prime.ru/20250729/ssha-860076770.html

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мировая экономика, мвф, прогноз