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Эксперт оценил зависимость ЕС от американского СПГ

Эксперт оценил зависимость ЕС от американского СПГ - 29.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил зависимость ЕС от американского СПГ

Зависимость стран Европейского Союза (ЕС) от американского сжиженного природного газа (СПГ) является высокой и будет еще выше, такое мнение высказал РИА Новости | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T05:31+0300

2025-07-29T05:31+0300

2025-07-29T05:31+0300

энергетика

газ

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сергей кауфман

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Зависимость стран Европейского Союза (ЕС) от американского сжиженного природного газа (СПГ) является высокой и будет еще выше, такое мнение высказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Зависимость ЕС от американского СПГ действительно является высокой и будет становиться ещё выше, так как США сейчас находятся в цикле наращивания производства сжиженного газа и ЕС является одним из ключевых вероятных рынков сбыта", – отметил Кауфман. Доля США в общем импорте СПГ в ЕС в первом квартале текущего года составляла более 50% в денежном выражении и эта доля в ближайшие годы будет расти, уточнил он. Согласно отчету ЕК по рынку газа, в первом квартале 2025 года общий объем импорта СПГ в ЕС составил 31 миллиард кубометров, что на 18% (+5 миллиардов кубометров) больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% (+3 миллиарда кубометров) больше, чем в том же квартале предыдущего года. В том же отчете отмечается, что в первом квартале США по-прежнему оставались крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На долю американского СПГ приходилось 53% его импорта в ЕС (16,6 миллиарда кубометров). Это на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 п.п. больше, чем в том же квартале предыдущего года (49%). При этом Россия остаётся довольно крупным поставщиком СПГ в ЕС с долей в первом квартале 17%, уточнил Кауфман. "Однако на фоне значительного роста предложения со стороны США и Катара и пока что слабого спроса со стороны рынка АТР мы считаем, что страны ЕС на горизонте года могут без особых сложностей отказаться от российского СПГ", – полагает эксперт. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки пошлин в размере 15%. Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам Трампа, около 750 миллиардов долларов. Председатель ЕК, в свою очередь, отметила, что "мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

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катар

азиатско-тихоокеанский регион

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газ, сша, катар, азиатско-тихоокеанский регион, сергей кауфман, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ек, финам