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Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС
Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС - 29.07.2025, ПРАЙМ
Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС
Правительство России уточнило требования к мощности электрозарядных станций на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог: с 1 марта 2026 года она... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:06+0300
2025-07-29T12:06+0300
электромобили
зарядка
азс
правительство
требования
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России уточнило требования к мощности электрозарядных станций на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог: с 1 марта 2026 года она должна составлять не менее 44 кВт, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении пресс-службы. Документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. "Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей", - пояснили в пресс-службе. Изменения направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в состав нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", отметили в правительстве.
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электромобили, зарядка, азс, правительство, требования
электромобили, зарядка, АЗС, правительство, требования
12:06 29.07.2025
 
Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС

Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на придорожных АЗС

© Unsplash/Andrew RobertsЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Andrew Roberts
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Правительство России уточнило требования к мощности электрозарядных станций на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог: с 1 марта 2026 года она должна составлять не менее 44 кВт, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении пресс-службы.
Документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. "Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей", - пояснили в пресс-службе.
Изменения направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в состав нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", отметили в правительстве.
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