https://1prime.ru/20250729/elektromobil-860064738.html

Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области

Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области - 29.07.2025, ПРАЙМ

Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области

Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:01+0300

2025-07-29T13:01+0300

2025-07-29T13:01+0300

электромобили

evolute

промышленность

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщила пресс-служба бренда. "Evolute... объявляет о плановом повышении уровня локализации производства гибридов и электромобилей на своем заводе в Липецкой области. В рамках этого процесса будут внедрены производственные линии сварки и окраски кузовов, а также линия мелкоузловой сборки", - говорится в сообщении. Сейчас на заводе завершен монтаж оборудования и проводятся пусконаладочные работы линии сварки, в результате которых уже изготовлены первые кузова электромобилей. Серийный выпуск машин по новой технологии начнется в течение третьего квартала 2025 года. Помимо этого, модернизированы агрегаты на окрасочном производстве - все технологическое оборудование настроено для работы с отечественными материалами. Контракты на их поставку подписаны, а первые партии уже прошли испытания. Данные меры реализуются в соответствии со специальным инвестиционным контрактом и стратегией поэтапной локализации, которые позволят перейти к производству полного цикла. Таким образом удастся увеличить объемы выпуска электромобилей, внедрить больше локальных комплектующих и адаптировать машины к российским условиям эксплуатации, уточнили в пресс-службе. "Первой моделью, которая будет собрана по технологии полного цикла, станет обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном исполнениях... Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку и полностью переработанный интерьер", - отмечается в сообщении. Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.

https://1prime.ru/20250729/elektromobil-860060675.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электромобили, evolute, промышленность