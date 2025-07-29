Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/elektromobil-860064738.html
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области - 29.07.2025, ПРАЙМ
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области
Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:01+0300
2025-07-29T13:01+0300
электромобили
evolute
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83859/23/838592301_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_057e92b7db34ce7bdd60c762b0dba664.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщила пресс-служба бренда. "Evolute... объявляет о плановом повышении уровня локализации производства гибридов и электромобилей на своем заводе в Липецкой области. В рамках этого процесса будут внедрены производственные линии сварки и окраски кузовов, а также линия мелкоузловой сборки", - говорится в сообщении. Сейчас на заводе завершен монтаж оборудования и проводятся пусконаладочные работы линии сварки, в результате которых уже изготовлены первые кузова электромобилей. Серийный выпуск машин по новой технологии начнется в течение третьего квартала 2025 года. Помимо этого, модернизированы агрегаты на окрасочном производстве - все технологическое оборудование настроено для работы с отечественными материалами. Контракты на их поставку подписаны, а первые партии уже прошли испытания. Данные меры реализуются в соответствии со специальным инвестиционным контрактом и стратегией поэтапной локализации, которые позволят перейти к производству полного цикла. Таким образом удастся увеличить объемы выпуска электромобилей, внедрить больше локальных комплектующих и адаптировать машины к российским условиям эксплуатации, уточнили в пресс-службе. "Первой моделью, которая будет собрана по технологии полного цикла, станет обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном исполнениях... Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку и полностью переработанный интерьер", - отмечается в сообщении. Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.
https://1prime.ru/20250729/elektromobil-860060675.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83859/23/838592301_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_69cded87a46ad739e650913388066783.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
электромобили, evolute, промышленность
электромобили, Evolute, Промышленность
13:01 29.07.2025
 
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области

Evolute: компания начнет сварку и окраску кузовов электромобилей в Липецкой области

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтарт продаж электромобилей Evolute
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщила пресс-служба бренда.
"Evolute... объявляет о плановом повышении уровня локализации производства гибридов и электромобилей на своем заводе в Липецкой области. В рамках этого процесса будут внедрены производственные линии сварки и окраски кузовов, а также линия мелкоузловой сборки", - говорится в сообщении.
Сейчас на заводе завершен монтаж оборудования и проводятся пусконаладочные работы линии сварки, в результате которых уже изготовлены первые кузова электромобилей. Серийный выпуск машин по новой технологии начнется в течение третьего квартала 2025 года.
Помимо этого, модернизированы агрегаты на окрасочном производстве - все технологическое оборудование настроено для работы с отечественными материалами. Контракты на их поставку подписаны, а первые партии уже прошли испытания.
Данные меры реализуются в соответствии со специальным инвестиционным контрактом и стратегией поэтапной локализации, которые позволят перейти к производству полного цикла. Таким образом удастся увеличить объемы выпуска электромобилей, внедрить больше локальных комплектующих и адаптировать машины к российским условиям эксплуатации, уточнили в пресс-службе.
"Первой моделью, которая будет собрана по технологии полного цикла, станет обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном исполнениях... Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку и полностью переработанный интерьер", - отмечается в сообщении.
Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.
Электромобиль, зарядка
Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС
12:06
 
электромобилиEvoluteПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала