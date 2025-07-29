https://1prime.ru/20250729/elektromobil-860064738.html
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области - 29.07.2025, ПРАЙМ
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области
Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:01+0300
2025-07-29T13:01+0300
2025-07-29T13:01+0300
электромобили
evolute
промышленность
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщила пресс-служба бренда. "Evolute... объявляет о плановом повышении уровня локализации производства гибридов и электромобилей на своем заводе в Липецкой области. В рамках этого процесса будут внедрены производственные линии сварки и окраски кузовов, а также линия мелкоузловой сборки", - говорится в сообщении. Сейчас на заводе завершен монтаж оборудования и проводятся пусконаладочные работы линии сварки, в результате которых уже изготовлены первые кузова электромобилей. Серийный выпуск машин по новой технологии начнется в течение третьего квартала 2025 года. Помимо этого, модернизированы агрегаты на окрасочном производстве - все технологическое оборудование настроено для работы с отечественными материалами. Контракты на их поставку подписаны, а первые партии уже прошли испытания. Данные меры реализуются в соответствии со специальным инвестиционным контрактом и стратегией поэтапной локализации, которые позволят перейти к производству полного цикла. Таким образом удастся увеличить объемы выпуска электромобилей, внедрить больше локальных комплектующих и адаптировать машины к российским условиям эксплуатации, уточнили в пресс-службе. "Первой моделью, которая будет собрана по технологии полного цикла, станет обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном исполнениях... Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку и полностью переработанный интерьер", - отмечается в сообщении. Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.
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электромобили, evolute, промышленность
электромобили, Evolute, Промышленность
Evolute углубит локализацию производства электромобилей в Липецкой области
Evolute: компания начнет сварку и окраску кузовов электромобилей в Липецкой области
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российский бренд электромобилей Evolute в рамках планового повышения уровня локализации производства начнет сварку и окраску кузовов на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, сообщила пресс-служба бренда.
"Evolute... объявляет о плановом повышении уровня локализации производства гибридов и электромобилей на своем заводе в Липецкой области. В рамках этого процесса будут внедрены производственные линии сварки и окраски кузовов, а также линия мелкоузловой сборки", - говорится в сообщении.
Сейчас на заводе завершен монтаж оборудования и проводятся пусконаладочные работы линии сварки, в результате которых уже изготовлены первые кузова электромобилей. Серийный выпуск машин по новой технологии начнется в течение третьего квартала 2025 года.
Помимо этого, модернизированы агрегаты на окрасочном производстве - все технологическое оборудование настроено для работы с отечественными материалами. Контракты на их поставку подписаны, а первые партии уже прошли испытания.
Данные меры реализуются в соответствии со специальным инвестиционным контрактом и стратегией поэтапной локализации, которые позволят перейти к производству полного цикла. Таким образом удастся увеличить объемы выпуска электромобилей, внедрить больше локальных комплектующих и адаптировать машины к российским условиям эксплуатации, уточнили в пресс-службе.
"Первой моделью, которая будет собрана по технологии полного цикла, станет обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space в пятиместном и семиместном исполнениях... Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку и полностью переработанный интерьер", - отмечается в сообщении.
Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.
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