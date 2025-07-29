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WP: Ермак хочет "закрутить гайки" против несогласных с режимом
WP: Ермак хочет "закрутить гайки" против несогласных с режимом - 29.07.2025, ПРАЙМ
WP: Ермак хочет "закрутить гайки" против несогласных с режимом
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, инициируя недавние меры против антикоррупционных органов Украины, а также перестановки в правительстве страны,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:24+0300
2025-07-29T14:24+0300
2025-07-29T14:24+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, инициируя недавние меры против антикоррупционных органов Украины, а также перестановки в правительстве страны, стремится таким образом "закрутить гайки" в отношении несогласных с киевским режимом, заявил колумнист газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус, ссылаясь на украинские источники.По словам Игнатиуса, Зеленский совершил "трагическую ошибку", продвигая закон, ограничивающий антикоррупционные органы НАБУ и САП. "Это часть того, что, по словам украинских инсайдеров, является частью растущих усилий главного помощника Зеленского Андрея Ермака по закручиванию гаек в отношении несогласных в Киеве. Это было причиной недавней перестановки кабинета министров", - пишет Игнатиус. По словам журналиста, стремление Ермака ужесточить контроль над инакомыслящими также объясняет непрекращающуюся критику в отношении руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), а также других чиновников украинской разведки. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в понедельник заявил, что Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после отмены их независимости. Газета Financial Times сообщала 7 июля, что за перестановками в украинском кабмине стоял Ермак. Позднее издание отметило, что перестановки были "важнейшим проектом" Ермака, добавляя, что, в частности, глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.
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Экономика, УКРАИНА, ЛОНДОН, Washington Post, Financial Times
WP: Ермак хочет "закрутить гайки" против несогласных с режимом
WP: Ермак мерами против НАБУ хочет закрутить гайки против несогласных на Украине
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, инициируя недавние меры против антикоррупционных органов Украины, а также перестановки в правительстве страны, стремится таким образом "закрутить гайки" в отношении несогласных с киевским режимом, заявил колумнист газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус, ссылаясь на украинские источники.
По словам Игнатиуса, Зеленский совершил "трагическую ошибку", продвигая закон, ограничивающий антикоррупционные органы НАБУ и САП.
"Это часть того, что, по словам украинских инсайдеров, является частью растущих усилий главного помощника Зеленского Андрея Ермака по закручиванию гаек в отношении несогласных в Киеве. Это было причиной недавней перестановки кабинета министров", - пишет Игнатиус.
По словам журналиста, стремление Ермака ужесточить контроль над инакомыслящими также объясняет непрекращающуюся критику в отношении руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), а также других чиновников украинской разведки.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в понедельник заявил, что Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после отмены их независимости.
Газета Financial Times сообщала 7 июля, что за перестановками в украинском кабмине стоял Ермак. Позднее издание отметило, что перестановки были "важнейшим проектом" Ермака, добавляя, что, в частности, глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.
Рада рассмотрит закон о НАБУ и САП 31 июля