https://1prime.ru/20250729/err-860050205.html

Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа

Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа - 29.07.2025, ПРАЙМ

Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа

Учения Sunny Beach ("Солнечный берег") ВМС Эстонии и союзных войск НАТО проходят во вторник и среду на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, сообщает... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T09:42+0300

2025-07-29T09:42+0300

2025-07-29T09:42+0300

политика

общество

эстония

балтийское море

мария захарова

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860049937_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_a4de8cf32d9030221c3b643ca308d763.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Учения Sunny Beach ("Солнечный берег") ВМС Эстонии и союзных войск НАТО проходят во вторник и среду на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания ERR. "Во вторник и среду, 29 и 30 июля, на острове Сааремаа состоятся масштабные совместные учения Sunny Beach, в которых примут участие подразделения Военно-морских сил Эстонии, Кайтселийт (эстонские добровольные военизированные формирования - ред.) и союзные войска НАТО", - говорится в публикации. Телерадиокомпания со ссылкой на генштаб сил обороны Эстонии сообщает, что основной задачей маневров будет отработка сценариев по защите и обороте основных территорий страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.

https://1prime.ru/20250526/estoniya-857928448.html

эстония

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эстония, балтийское море, мария захарова, нато