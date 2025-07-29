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Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа
Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа - 29.07.2025, ПРАЙМ
Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа
Учения Sunny Beach ("Солнечный берег") ВМС Эстонии и союзных войск НАТО проходят во вторник и среду на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, сообщает... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:42+0300
2025-07-29T09:42+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Учения Sunny Beach ("Солнечный берег") ВМС Эстонии и союзных войск НАТО проходят во вторник и среду на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания ERR. "Во вторник и среду, 29 и 30 июля, на острове Сааремаа состоятся масштабные совместные учения Sunny Beach, в которых примут участие подразделения Военно-морских сил Эстонии, Кайтселийт (эстонские добровольные военизированные формирования - ред.) и союзные войска НАТО", - говорится в публикации. Телерадиокомпания со ссылкой на генштаб сил обороны Эстонии сообщает, что основной задачей маневров будет отработка сценариев по защите и обороте основных территорий страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
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общество , эстония, балтийское море, мария захарова, нато
Политика, Общество , ЭСТОНИЯ, Балтийское море, Мария Захарова, НАТО
09:42 29.07.2025
 
Учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа

ERR: учения ВМС Эстонии и союзных войск НАТО начались на острове Сааремаа

© РИА Новости . Рамиль СитдиковАвтомобили посольств Литвы и Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобили посольств Литвы и Эстонии в РФ у здания МИД России - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Учения Sunny Beach ("Солнечный берег") ВМС Эстонии и союзных войск НАТО проходят во вторник и среду на эстонском острове Сааремаа в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Во вторник и среду, 29 и 30 июля, на острове Сааремаа состоятся масштабные совместные учения Sunny Beach, в которых примут участие подразделения Военно-морских сил Эстонии, Кайтселийт (эстонские добровольные военизированные формирования - ред.) и союзные войска НАТО", - говорится в публикации.
Телерадиокомпания со ссылкой на генштаб сил обороны Эстонии сообщает, что основной задачей маневров будет отработка сценариев по защите и обороте основных территорий страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
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ПолитикаОбществоЭСТОНИЯБалтийское мореМария ЗахароваНАТО
 
 
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