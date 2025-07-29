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В Европарламенте назвали сделку по пошлинам с США признаком слабости Европы - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Европарламенте назвали сделку по пошлинам с США признаком слабости Европы
В Европарламенте назвали сделку по пошлинам с США признаком слабости Европы - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте назвали сделку по пошлинам с США признаком слабости Европы
Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:27+0300
2025-07-29T11:27+0300
экономика
сша
европа
брюссель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Вместо справедливого соглашения на равных условиях теперь есть компромисс, который обременяет ключевые европейские отрасли и еще больше углубляет нашу структурную зависимость от США", - сказала представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Барли изданию Tagesspiegel. По ее словам, важны не только пошлины, но и сохранение "стратегического суверенитета Европы". "Эта сделка - не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением", - добавила политик. Необходимо больше инвестировать в "критические технологии", европейскую цифровую инфраструктуру и общую архитектуру безопасности, считает она. "Только так Европа сможет по-настоящему заявить о себе в мире", - заключила Барли.
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сша, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес
Экономика, США, ЕВРОПА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
11:27 29.07.2025
 
В Европарламенте назвали сделку по пошлинам с США признаком слабости Европы

Зампред ЕП Барли: сделка по пошлинам усиливает структурную зависимость ЕС от США

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сделка по пошлинам между Брюсселем и Вашингтоном усиливает структурную зависимость ЕС от США и свидетельствует о слабости Европы, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Вместо справедливого соглашения на равных условиях теперь есть компромисс, который обременяет ключевые европейские отрасли и еще больше углубляет нашу структурную зависимость от США", - сказала представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Барли изданию Tagesspiegel.
По ее словам, важны не только пошлины, но и сохранение "стратегического суверенитета Европы".
"Эта сделка - не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением", - добавила политик.
Необходимо больше инвестировать в "критические технологии", европейскую цифровую инфраструктуру и общую архитектуру безопасности, считает она.
"Только так Европа сможет по-настоящему заявить о себе в мире", - заключила Барли.
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ЭкономикаСШАЕВРОПАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕС
 
 
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