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Сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом
Сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом - 29.07.2025, ПРАЙМ
Сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом
Сотрудники Европейского центрального банка (ЕЦБ) раскритиковали свое руководство, обвинив его в неподобающем обращении с персоналом, сообщает газета Financial... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:49+0300
2025-07-29T12:49+0300
экономика
общество
германия
кристин лагард
ецб
financial times
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского центрального банка (ЕЦБ) раскритиковали свое руководство, обвинив его в неподобающем обращении с персоналом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо председателя комитета по кадрам Карлоса Баулса главе финансового учреждения Кристин Лагард. Как напоминает газета, ранее в ЕЦБ разразился скандал, связанный с предложенными изменениями в работе производственного совета банка. Штаб-квартира ЕЦБ расположена в Германии, и по немецким законам, члены этого совета полностью освобождаются от своих рабочих обязанностей, чтобы они могли сосредоточиться на защите интересов коллег, при этом их зарплата остается неизменной. Руководство банка предложило изменить правила таким образом, чтобы председатель производственного совета уделял 25% времени своим рабочим обязанностям, а рядовые члены совета - 50%. Изменения планируется внедрить к середине 2026 года. Как отмечает Financial Times, ЕЦБ - это надгосударственная организация, поэтому банк не обязан следовать немецким законам. "В четырехстраничном документе он (Баулс - ред.) заявил, что то, как ЕЦБ обращается с сотрудниками, привело к "повсеместным жалобам на фаворитизм, высоким показателям выгорания и уязвимости многих коллег, работающих по временным контрактам", - пишет издание. Согласно письму, руководство ЕЦБ не соблюдает провозглашаемые им принципы, а сама организация из-за своего экстерриториального характера превратилась в "никому не подотчетную юридическую крепость", выступая одновременно в роли работодателя и законодателя. "Баулс также обвинил ЕЦБ в использовании своей власти для того чтобы "подорвать и заставить замолчать единственный институционный противовес в структуре ЕЦБ, то есть представление интересов сотрудников", - сообщает издание. В комментарии Financial Times ЕЦБ подчеркнул, что банк привержен следованию принципу верховенства закона, а его трудовые правила тесно связаны с соответствующим законодательством Евросоюза.
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общество , германия, кристин лагард, ецб, financial times, ес
Экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, Кристин Лагард, ЕЦБ, Financial Times, ЕС
12:49 29.07.2025
 
Сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом

FT: сотрудники ЕЦБ обвинили руководство в неподобающем обращении с персоналом

© AFP / Daniel RolandЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© AFP / Daniel Roland
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Европейского центрального банка (ЕЦБ) раскритиковали свое руководство, обвинив его в неподобающем обращении с персоналом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо председателя комитета по кадрам Карлоса Баулса главе финансового учреждения Кристин Лагард.
Как напоминает газета, ранее в ЕЦБ разразился скандал, связанный с предложенными изменениями в работе производственного совета банка. Штаб-квартира ЕЦБ расположена в Германии, и по немецким законам, члены этого совета полностью освобождаются от своих рабочих обязанностей, чтобы они могли сосредоточиться на защите интересов коллег, при этом их зарплата остается неизменной. Руководство банка предложило изменить правила таким образом, чтобы председатель производственного совета уделял 25% времени своим рабочим обязанностям, а рядовые члены совета - 50%. Изменения планируется внедрить к середине 2026 года. Как отмечает Financial Times, ЕЦБ - это надгосударственная организация, поэтому банк не обязан следовать немецким законам.
"В четырехстраничном документе он (Баулс - ред.) заявил, что то, как ЕЦБ обращается с сотрудниками, привело к "повсеместным жалобам на фаворитизм, высоким показателям выгорания и уязвимости многих коллег, работающих по временным контрактам", - пишет издание.
Согласно письму, руководство ЕЦБ не соблюдает провозглашаемые им принципы, а сама организация из-за своего экстерриториального характера превратилась в "никому не подотчетную юридическую крепость", выступая одновременно в роли работодателя и законодателя.
"Баулс также обвинил ЕЦБ в использовании своей власти для того чтобы "подорвать и заставить замолчать единственный институционный противовес в структуре ЕЦБ, то есть представление интересов сотрудников", - сообщает издание.
В комментарии Financial Times ЕЦБ подчеркнул, что банк привержен следованию принципу верховенства закона, а его трудовые правила тесно связаны с соответствующим законодательством Евросоюза.
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