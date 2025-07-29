https://1prime.ru/20250729/evraz-860052102.html

"Евраз" объединит российские активы в одноименном ПАО

"Евраз" объединит российские активы в одноименном ПАО - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Евраз" объединит российские активы в одноименном ПАО

"Евраз" создаст публичную компанию ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, ее акции объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:28+0300

2025-07-29T10:28+0300

2025-07-29T10:50+0300

экономика

бизнес

россия

московская область

евраз

https://cdnn.1prime.ru/img/83775/33/837753342_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_10b9d9bdc94644d0d52099f2c0bbd0f2.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Евраз" создаст публичную компанию ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, ее акции объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года, сообщила компания."Евраз" объявляет о планах создания публичного акционерного общества (ПАО) "Евраз", акции которого объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы ... В ПАО "Евраз" войдут два филиала: Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит "Евразруда") и Нижнетагильский металлургический комбинат", - говорится в сообщении."Предполагается, что акции ПАО "Евраз" пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года", - добавляется в релизе.Отмечается, что новое предприятие объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании. ПАО "Евраз" будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле, уточнили в релизе."В текущей экономической ситуации в металлургии объединение Западно-Сибирского и Нижнетагильского комбинатов в крупную промышленную компанию обеспечит стабильность производства и продолжение наших инвестиций в развитие", – цитирует пресс-служба слова вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева.Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Evraz plc в мае 2022 года подпал под санкции Великобритании. В августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.В январе правительство РФ включило "Евраз НТМК" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Согласно законодательству, в отношении таких компаний допускается через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.Ранее в июле Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК").

https://1prime.ru/20250722/evraz-859788462.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, московская область, евраз