https://1prime.ru/20250729/evropa-860063791.html
Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков
Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков - 29.07.2025, ПРАЙМ
Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков
Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:50+0300
2025-07-29T12:50+0300
2025-07-29T12:50+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал Песков журналистам.Особую роль в этом процессе, по словам пресс-секретаря, играет Германия. На сегодняшний день страна активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытаясь занять в это ведущую роль, подчеркнул Песков.
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россия, европа, дмитрий песков, германия, русофобия
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, ГЕРМАНИЯ, Русофобия
Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков
Песков: Германия принимает активное участие в нагнетании русофобии в Европе
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал Песков журналистам.
Особую роль в этом процессе, по словам пресс-секретаря, играет Германия. На сегодняшний день страна активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытаясь занять в это ведущую роль, подчеркнул Песков.
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