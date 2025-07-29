https://1prime.ru/20250729/evropa-860063791.html

Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков

Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков - 29.07.2025, ПРАЙМ

Европа продолжает формировать из России образ врага, заявил Песков

Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:50+0300

2025-07-29T12:50+0300

2025-07-29T12:50+0300

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дмитрий песков

германия

русофобия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран", - сказал Песков журналистам.Особую роль в этом процессе, по словам пресс-секретаря, играет Германия. На сегодняшний день страна активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытаясь занять в это ведущую роль, подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20250729/peskov-860063371.html

европа

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россия, европа, дмитрий песков, германия, русофобия