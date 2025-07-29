https://1prime.ru/20250729/evropa-860078640.html

"Путин гораздо лучше". В Европе наконец-то оценили благодушие лидера России

"Путин гораздо лучше". В Европе наконец-то оценили благодушие лидера России - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Путин гораздо лучше". В Европе наконец-то оценили благодушие лидера России

Президент РФ Владимир Путин неоднократно унижал Евросоюз, показывая его ничтожество как в военном, так и в экономическом планах, а также доказав, что... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:21+0300

2025-07-29T17:21+0300

2025-07-29T17:52+0300

политика

евросоюз

владимир путин

дональд трамп

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно унижал Евросоюз, показывая его ничтожество как в военном, так и в экономическом планах, а также доказав, что экономическая основа ЕС на самом дель очень хрупка. Однако президент США Дональд Трамп в деле унижения Евросоюза перещеголял российского лидера и за полгода своего президенства нанес Европе больше ущерба, чем Путин за три с половиной года СВО. Об этом рассказывается в материале обозревателя Алессандро Орсини для издания IL Fatto Quotidiano.По его обозревателя, Путин наглядно продемонстрировал миру, насколько "ничтожен Европейский Союз". Так, спустя два года с начала СВО российский лидер подверг европейцев "военному унижению" - они оказались без вооружений, которые планировали передать Украине. Затем, когда Европа была исключена из переговоров о будущем украинцев, настал момент "дипломатического унижения". А уже после этого настал черед и "экономического унижения", когда Германия, имея статус локомотива Европы, оказалась в кризисе."Однако Трамп сумел превзойти Путина", - отметил Орсини, добавив, что российский лидер в этом отношении гораздо лучше главы Белого дома, "публично оскорблявшего, высмеивавшего и унижавшего" главных европейских политиков так, как до него не делал никто.Поскольку Трамп унижал Евросоюз бессчетное количество раз, то, как считает обозреватель, имеет смысл остановиться лишь на четырех ключевых моментах. Первым из таковых Орсини называет тот факт, что украинский конфликт продемонстрировал, что Вашингтон, а не Брюссель имеет решающее влияние на события в Европе, что почему-то США, а не Еврокомиссия решает, в мире жить европейцам или в состоянии войны. Ведь именно США, по мнению Орсини, стравили Европу и Российскую Федерацию, отрезав европейцев от каких-лидо дипломатических возможностей, а затем еще и переложили всю ответственность за это на Евросоюз.Второе унижение, по словам обозревателя, заключается в том, что, разжигая украинский конфликт и отвергая дипломатию, США вынудили европейские страны закупить на миллиарды евро американское оружие, чтобы их якобы не уничтожила Российская Федерация.Третьим унижением Орсини называет то возникшее усилиями американцев обстоятельство, что США и Россия обсуждают будущее Европы, не спрашивая мнения Евросоюза. И в четвертый раз глава Белого дома унизил европейцев, когда заставил их пойти на торговое соглашение, которое, по сути, является полной капитуляцией Евросоюза.

https://1prime.ru/20250728/vstrecha-860026229.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евросоюз, владимир путин, дональд трамп, мнение