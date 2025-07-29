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Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/evropa-860083831.html
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 29.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли, свидетельствуют данные бирж. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T20:24+0300
2025-07-29T20:24+0300
экономика
биржи
европа
фондовые индексы
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,6% - до 9 136,32 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 857,36 пункта, немецкий DAX - на 0,95%, до 24 198,28 пункта. Рынки продолжают следить за выходом финансовых отчетностей европейских компаний. Так, за вторник акции технологической Philips в Германии выросли в цене на 9,63%, ранее компания опубликовала финансовую отчетность за первое полугодие текущего года, в котором повысила прогноз по диапазону скорректированной маржи по EBITA до 11,3-11,8%, что на 50 базисных пунктов больше по сравнению с ее предыдущим прогнозом. "В целом, мы рассматриваем релиз Philips как позитивный, так как основные показатели компании улучшились, что свидетельствует о предпринятых изменениях", - приводит агентству Блумберг мнение относительно показателей финотчета Philips аналитик Barclays Хасан Аль-Вакиль (Hassan Al-Wakeel). В среду инвесторы ожидают предварительные данные по ВВП еврозоны. Так, ожидается, что во втором квартале 2025 года показатель вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - не изменился.
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биржи, европа, фондовые индексы
Экономика, биржи, ЕВРОПА, фондовые индексы
20:24 29.07.2025
 
Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Данные бирж: фондовые индексы Европы показали рост

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,6% - до 9 136,32 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 857,36 пункта, немецкий DAX - на 0,95%, до 24 198,28 пункта.
Рынки продолжают следить за выходом финансовых отчетностей европейских компаний. Так, за вторник акции технологической Philips в Германии выросли в цене на 9,63%, ранее компания опубликовала финансовую отчетность за первое полугодие текущего года, в котором повысила прогноз по диапазону скорректированной маржи по EBITA до 11,3-11,8%, что на 50 базисных пунктов больше по сравнению с ее предыдущим прогнозом.
"В целом, мы рассматриваем релиз Philips как позитивный, так как основные показатели компании улучшились, что свидетельствует о предпринятых изменениях", - приводит агентству Блумберг мнение относительно показателей финотчета Philips аналитик Barclays Хасан Аль-Вакиль (Hassan Al-Wakeel).
В среду инвесторы ожидают предварительные данные по ВВП еврозоны. Так, ожидается, что во втором квартале 2025 года показатель вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - не изменился.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Фондовые индексы Европы показали снижение
Вчера, 19:46
 
ЭкономикабиржиЕВРОПАфондовые индексы
 
 
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