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"Есть реальный шанс, что РФ нанесет удар". Аналитик ЦРУ предупредил Европу - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Есть реальный шанс, что РФ нанесет удар". Аналитик ЦРУ предупредил Европу
"Есть реальный шанс, что РФ нанесет удар". Аналитик ЦРУ предупредил Европу - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Есть реальный шанс, что РФ нанесет удар". Аналитик ЦРУ предупредил Европу
У западных государств нет сил для большой войны с Российской Федерацией, но они все равно ее провоцируют. В результате может возникнуть реальный шанс, что они... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T22:48+0300
2025-07-29T22:54+0300
политика
германия
франция
великобритания
провокация
россия
удары
экспертное мнение
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. У западных государств нет сил для большой войны с Российской Федерацией, но они все равно ее провоцируют. В результате может возникнуть реальный шанс, что они вынудят Россию нанести ракетные удары по базам или заводам в Европе. С таким предостережением в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.По его данным, в настоящий момент страны-члены НАТО не располагают ни людскими ресурсами для укомплектования армий, ни логистическими возможностями, чтобы вступить с Россией в военное противостояние. Тем не менее, отметил Джонсон, эти странны постоянно провоцируют Российскую Федерацию на прямую конфронтацию."Если Европа продолжит эти провокации, - подчеркнул аналитик, - то в какой-то момент есть реальный шанс, что Россия будет вынуждена нанести удар по базам или заводам в таких странах, как Германия, Франция или Англия".При этом Россия на сегодняшний день, как считает Джонсон, делает все, что в ее силах, чтобы избежать военного сценария, однако западные страны не прекращают ее провоцировать."Они продолжают, знаете ли, тыкать пальцем в медведя, - говорит аналитик. - И в какой-то момент медведь проснется и скажет, знаете, я больше не собираюсь это терпеть".
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германия, франция, великобритания, провокация, россия, удары, экспертное мнение
Политика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, провокация, РОССИЯ, удары, экспертное мнение
22:48 29.07.2025 (обновлено: 22:54 29.07.2025)
 
"Есть реальный шанс, что РФ нанесет удар". Аналитик ЦРУ предупредил Европу

Джонсон: есть реальный шанс, что РФ в ответ на провокации ударит по Европе

© fotolia.com / Anton Balazh Кризис может стать глобальным
Кризис может стать глобальным - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© fotolia.com / Anton Balazh
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. У западных государств нет сил для большой войны с Российской Федерацией, но они все равно ее провоцируют. В результате может возникнуть реальный шанс, что они вынудят Россию нанести ракетные удары по базам или заводам в Европе. С таким предостережением в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
По его данным, в настоящий момент страны-члены НАТО не располагают ни людскими ресурсами для укомплектования армий, ни логистическими возможностями, чтобы вступить с Россией в военное противостояние. Тем не менее, отметил Джонсон, эти странны постоянно провоцируют Российскую Федерацию на прямую конфронтацию.
"Если Европа продолжит эти провокации, - подчеркнул аналитик, - то в какой-то момент есть реальный шанс, что Россия будет вынуждена нанести удар по базам или заводам в таких странах, как Германия, Франция или Англия".
При этом Россия на сегодняшний день, как считает Джонсон, делает все, что в ее силах, чтобы избежать военного сценария, однако западные страны не прекращают ее провоцировать.
"Они продолжают, знаете ли, тыкать пальцем в медведя, - говорит аналитик. - И в какой-то момент медведь проснется и скажет, знаете, я больше не собираюсь это терпеть".
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