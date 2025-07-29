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"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4% - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4%
"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4% - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4%
Лизинговая компания "Европлан" в первом полугодии 2025 года увеличила продажи автомобилей с пробегом на 19,4%, их доля в общем количестве сделок компании... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T06:32+0300
2025-07-29T06:32+0300
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lada
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" в первом полугодии 2025 года увеличила продажи автомобилей с пробегом на 19,4%, их доля в общем количестве сделок компании выросла более чем вдвое, сообщили РИА Новости в "Европлане". "За первые шесть месяцев 2025 года в "Европлане" наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом - на 19,4% ... соотношение между новыми и подержанными автомобилями в лизинговых сделках составило 67% и 33% соответственно", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам аналогичного периода прошлого года эти показатели были 86,4% и 13,6%, что, по словам пресс-службы, свидетельствует о растущем спросе на автомобили с пробегом. Сильнее всего выросли продажи легковых автомобилей - на 26% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В данном сегменте по количеству заключенных сделок лидируют марки Lada, Haval, "Москвич", Mercedes-Benz и Geely. Совокупная доля этих брендов в сегменте составила 37%. Количество сделок по среднетоннажным грузовикам (MCV) с пробегом выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами здесь стали ГАЗ, JAC, "Камаз", DongFeng и Foton. Вместе они заняли 52% продаж в сегменте. При этом продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) остались на уровне первого полугодия 2024 года. Топ-5 марок составляют ГАЗ, Lada, Ford, УАЗ и Great Wall. Эти бренды заняли 55% в сегменте. "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц и является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией. Инвестиционный холдинг SFI владеет 87,5% акций компании.
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4.7
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
бизнес, россия, lada, geely, камаз, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, Lada, Geely, Камаз, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
06:32 29.07.2025
 
"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4%

"Европлан" в первом полугодии увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4%

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" в первом полугодии 2025 года увеличила продажи автомобилей с пробегом на 19,4%, их доля в общем количестве сделок компании выросла более чем вдвое, сообщили РИА Новости в "Европлане".
"За первые шесть месяцев 2025 года в "Европлане" наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом - на 19,4% ... соотношение между новыми и подержанными автомобилями в лизинговых сделках составило 67% и 33% соответственно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам аналогичного периода прошлого года эти показатели были 86,4% и 13,6%, что, по словам пресс-службы, свидетельствует о растущем спросе на автомобили с пробегом.
Сильнее всего выросли продажи легковых автомобилей - на 26% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В данном сегменте по количеству заключенных сделок лидируют марки Lada, Haval, "Москвич", Mercedes-Benz и Geely. Совокупная доля этих брендов в сегменте составила 37%.
Количество сделок по среднетоннажным грузовикам (MCV) с пробегом выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами здесь стали ГАЗ, JAC, "Камаз", DongFeng и Foton. Вместе они заняли 52% продаж в сегменте.
При этом продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) остались на уровне первого полугодия 2024 года. Топ-5 марок составляют ГАЗ, Lada, Ford, УАЗ и Great Wall. Эти бренды заняли 55% в сегменте.
"Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц и является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией. Инвестиционный холдинг SFI владеет 87,5% акций компании.
 
БизнесРОССИЯLadaGeelyКамазLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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