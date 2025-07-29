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"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4%

"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4% - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Европлан" увеличил продажи автомобилей с пробегом на 19,4%

Лизинговая компания "Европлан" в первом полугодии 2025 года увеличила продажи автомобилей с пробегом на 19,4%, их доля в общем количестве сделок компании... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T06:32+0300

2025-07-29T06:32+0300

2025-07-29T06:32+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" в первом полугодии 2025 года увеличила продажи автомобилей с пробегом на 19,4%, их доля в общем количестве сделок компании выросла более чем вдвое, сообщили РИА Новости в "Европлане". "За первые шесть месяцев 2025 года в "Европлане" наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом - на 19,4% ... соотношение между новыми и подержанными автомобилями в лизинговых сделках составило 67% и 33% соответственно", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам аналогичного периода прошлого года эти показатели были 86,4% и 13,6%, что, по словам пресс-службы, свидетельствует о растущем спросе на автомобили с пробегом. Сильнее всего выросли продажи легковых автомобилей - на 26% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В данном сегменте по количеству заключенных сделок лидируют марки Lada, Haval, "Москвич", Mercedes-Benz и Geely. Совокупная доля этих брендов в сегменте составила 37%. Количество сделок по среднетоннажным грузовикам (MCV) с пробегом выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами здесь стали ГАЗ, JAC, "Камаз", DongFeng и Foton. Вместе они заняли 52% продаж в сегменте. При этом продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) остались на уровне первого полугодия 2024 года. Топ-5 марок составляют ГАЗ, Lada, Ford, УАЗ и Great Wall. Эти бренды заняли 55% в сегменте. "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц и является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией. Инвестиционный холдинг SFI владеет 87,5% акций компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, lada, geely, камаз, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus