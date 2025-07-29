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В ЕС указали на плачевное состояние местной инфраструктуры в случае войны
В ЕС указали на плачевное состояние местной инфраструктуры в случае войны - 29.07.2025, ПРАЙМ
В ЕС указали на плачевное состояние местной инфраструктуры в случае войны
Европейские дороги, мосты и железнодорожные пути непригодны для оперативной переброски танков, военнослужащих, военных поставок в случае возможного вооруженного | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:48+0300
2025-07-29T08:48+0300
2025-07-29T08:48+0300
европа
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Европейские дороги, мосты и железнодорожные пути непригодны для оперативной переброски танков, военнослужащих, военных поставок в случае возможного вооруженного конфликта с РФ, заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас. "Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы", - заявил он в интервью газете Financial Times. Как подчеркивает издание, при строительстве большей части имеющейся в ЕС инфраструктуры не учитывалась необходимость переброски армий через весь Евросоюз. По словам еврокомиссара, старые мосты нуждаются в модернизации, узкие - в расширении. Дзидзикостас также указал на необходимость возведения новых мостов на территории блока. По информации издания, в ЕС разрабатывают стратегию в целях обеспечения переброски войск "в течение нескольких часов, максимум - дней" в случае атаки путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через весь континент. По словам Дзидзикостаса, Брюссель также планирует сократить бюрократию, чтобы избежать "застревания танков в бумажной волоките" при пересечении границ. Отмечается, что стратегия будет представлена еврокомиссаром позднее в этом году. По словам Дзидзикостаса, для модернизации соответствующей инфраструктуры потребуются 17 миллиардов евро. "Мы больше не можем позволить себе быть неготовыми или зависимыми", - отметил он. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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европа, ес, инфраструктура
ЕВРОПА, ЕС, инфраструктура
В ЕС указали на плачевное состояние местной инфраструктуры в случае войны
Дзидзикостас: инфраструктура ЕС непригодна для оперативной переброски войск в случае войны
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Европейские дороги, мосты и железнодорожные пути непригодны для оперативной переброски танков, военнослужащих, военных поставок в случае возможного вооруженного конфликта с РФ, заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас.
"Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы", - заявил он в интервью газете Financial Times.
Как подчеркивает издание, при строительстве большей части имеющейся в ЕС инфраструктуры не учитывалась необходимость переброски армий через весь Евросоюз.
По словам еврокомиссара, старые мосты нуждаются в модернизации, узкие - в расширении. Дзидзикостас также указал на необходимость возведения новых мостов на территории блока.
По информации издания, в ЕС разрабатывают стратегию в целях обеспечения переброски войск "в течение нескольких часов, максимум - дней" в случае атаки путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через весь континент.
По словам Дзидзикостаса, Брюссель также планирует сократить бюрократию, чтобы избежать "застревания танков в бумажной волоките" при пересечении границ. Отмечается, что стратегия будет представлена еврокомиссаром позднее в этом году.
По словам Дзидзикостаса, для модернизации соответствующей инфраструктуры потребуются 17 миллиардов евро.
"Мы больше не можем позволить себе быть неготовыми или зависимыми", - отметил он.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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