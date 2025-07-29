Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/fas-860051148.html
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 29.07.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:04+0300
2025-07-29T10:04+0300
экономика
фас рф
штраф
ненадлежащая реклама
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном обслуживании, но не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты", - говорится в сообщении. По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. "Реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательные для потребителей сведения о постоянном бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде в 120 дней", - отмечается в сообщении. При этом информация об иных условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, демонстрировалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. "Сведения о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода в рекламе отсутствовали", - уточняется в сообщении. Указывается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы кредитной карты ФАС России назначила банку штраф по части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ и части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250728/fas-860022648.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, штраф, ненадлежащая реклама, сбербанк
Экономика, ФАС РФ, штраф, ненадлежащая реклама, Сбербанк
10:04 29.07.2025
 
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

ФАС оштрафовала Сбербанк за рекламу кредитной карты без сведений об условиях

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном обслуживании, но не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты", - говорится в сообщении.
По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.
"Реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательные для потребителей сведения о постоянном бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде в 120 дней", - отмечается в сообщении.
При этом информация об иных условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, демонстрировалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. "Сведения о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода в рекламе отсутствовали", - уточняется в сообщении.
Указывается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения.
За размещение ненадлежащей рекламы кредитной карты ФАС России назначила банку штраф по части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ и части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
ФАС выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов
Вчера, 10:13
 
ЭкономикаФАС РФштрафненадлежащая рекламаСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала