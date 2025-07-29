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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 29.07.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:04+0300
2025-07-29T10:04+0300
2025-07-29T10:04+0300
экономика
фас рф
штраф
ненадлежащая реклама
сбербанк
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном обслуживании, но не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты", - говорится в сообщении. По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. "Реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательные для потребителей сведения о постоянном бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде в 120 дней", - отмечается в сообщении. При этом информация об иных условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, демонстрировалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. "Сведения о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода в рекламе отсутствовали", - уточняется в сообщении. Указывается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы кредитной карты ФАС России назначила банку штраф по части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ и части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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фас рф, штраф, ненадлежащая реклама, сбербанк
Экономика, ФАС РФ, штраф, ненадлежащая реклама, Сбербанк
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Сбербанк за рекламу кредитной карты без сведений об условиях
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном обслуживании, но не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты", - говорится в сообщении.
По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.
"Реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательные для потребителей сведения о постоянном бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде в 120 дней", - отмечается в сообщении.
При этом информация об иных условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, демонстрировалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. "Сведения о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода в рекламе отсутствовали", - уточняется в сообщении.
Указывается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения.
За размещение ненадлежащей рекламы кредитной карты ФАС России назначила банку штраф по части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ и части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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