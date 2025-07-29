https://1prime.ru/20250729/fas-860051148.html

ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты - 29.07.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:04+0300

2025-07-29T10:04+0300

2025-07-29T10:04+0300

экономика

фас рф

штраф

ненадлежащая реклама

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в который были сведения о постоянном бесплатном обслуживании, но не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты", - говорится в сообщении. По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. "Реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательные для потребителей сведения о постоянном бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде в 120 дней", - отмечается в сообщении. При этом информация об иных условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, демонстрировалась трудным для восприятия способом в течение короткого времени. "Сведения о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода в рекламе отсутствовали", - уточняется в сообщении. Указывается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы кредитной карты ФАС России назначила банку штраф по части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ и части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250728/fas-860022648.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, штраф, ненадлежащая реклама, сбербанк