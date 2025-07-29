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СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа
СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа
Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T02:09+0300
2025-07-29T02:09+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
гарвардский университет
new york times
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом, сообщила газета New York Times, ссылаясь на осведомленные о ходе переговоров источники. "По словам одного из источников, Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия," – передает издание. По информации из источников, на которые ссылается газета, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов. На прошлой неделе администрация США заявила, что хочет, чтобы Гарвард и еще ряд американских вузов выплатили крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, гарвардский университет, new york times
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет, New York Times
02:09 29.07.2025
 
СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа

N T: Гарвард готов пойти навстречу требованиям администрации Трампа и выделить $500 млн

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом, сообщила газета New York Times, ссылаясь на осведомленные о ходе переговоров источники.
"По словам одного из источников, Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия," – передает издание.
По информации из источников, на которые ссылается газета, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов.
На прошлой неделе администрация США заявила, что хочет, чтобы Гарвард и еще ряд американских вузов выплатили крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампГарвардский университетNew York Times
 
 
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