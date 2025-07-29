https://1prime.ru/20250729/gaz-860082993.html

В Европе заметно повысились цены на газ

В Европе заметно повысились цены на газ - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Европе заметно повысились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 3% - до 408 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T19:37+0300

2025-07-29T19:37+0300

2025-07-29T19:38+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 3% - до 408 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 396,3 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 408,5 доллара (+2,9%), ценовой минимум - 395,6 доллара (-0,3%). Последние фьючерсы торговались по 407,8 доллара (+2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 396,9 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250728/gaz-860037703.html

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биржа ice, европа, газ