https://1prime.ru/20250729/glavprodukt-860062435.html
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России - 29.07.2025, ПРАЙМ
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:33+0300
2025-07-29T12:33+0300
2025-07-29T12:33+0300
бизнес
россия
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. "Участник/ учредитель: Российская Федерация… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра. Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября. Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля. Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга Леониду Смирнову и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта". Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
https://1prime.ru/20250505/sud-857280872.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, Росимущество
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
ЕГРЮЛ: производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Участник/ учредитель: Российская Федерация… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра.
Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября.
Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля.
Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.
Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга Леониду Смирнову и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта".
Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей.
Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме.
"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме