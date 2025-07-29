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Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России - 29.07.2025, ПРАЙМ
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России
ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:33+0300
2025-07-29T12:33+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. "Участник/ учредитель: Российская Федерация… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра. Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября. Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля. Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга Леониду Смирнову и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта". Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
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бизнес, россия, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, Росимущество
12:33 29.07.2025
 
Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России

ЕГРЮЛ: производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Участник/ учредитель: Российская Федерация… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра.
Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября.
Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля.
Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.
Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга Леониду Смирнову и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта".
Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей.
Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме.
"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме
5 мая, 13:01
 
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