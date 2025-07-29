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Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России

Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России - 29.07.2025, ПРАЙМ

Производитель консервов ГК "Главпродукт" перешел в собственность России

ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:33+0300

2025-07-29T12:33+0300

2025-07-29T12:33+0300

бизнес

россия

росимущество

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. ООО "Промсельхозинвест" - основное юрлицо группы компаний "Главпродукт" - перешло в собственность Росимущества, следует из данных ЕГРЮЛ. "Участник/ учредитель: Российская Федерация… Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом", - содержится в данных реестра. Гендиректором компании остался Александр Долгов, который возглавляет компанию с ноября. Согласно выписке, дата внесения записи о новом юрлице - 28 июля. Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. Затем, в марте, в суд поступил иск Генпрокуратуры к бенефициару холдинга Леониду Смирнову и американским Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющим российскими структурами "Главпродукта". Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, ответчики с 2022 по 2024 год, по мнению истца незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Заседание суда было проведено в закрытом режиме. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.

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бизнес, россия, росимущество