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В Госдуме назвали Калининград лакомым кусочком для НАТО - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали Калининград лакомым кусочком для НАТО
В Госдуме назвали Калининград лакомым кусочком для НАТО - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали Калининград лакомым кусочком для НАТО
НАТО не может смириться с тем, что у России есть форпост в Балтийском море, антироссийские планы альянса касаются нападения на Калининградскую область, заявил... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:59+0300
2025-07-29T14:59+0300
экономика
россия
общество
балтийское море
европа
николай патрушев
дмитрий песков
нато
госдума
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. НАТО не может смириться с тем, что у России есть форпост в Балтийском море, антироссийские планы альянса касаются нападения на Калининградскую область, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее мнение о том, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Калининград – лакомый кусочек для НАТО, они никак не могут смириться с тем, что у России есть такой прекрасный форпост в Балтийском море, причем, не в Финском заливе, как Санкт-Петербург, а в так называемой Большой Балтике. Все антироссийские планы альянса так или иначе касаются нападения на Калининградскую область. И повод для этого может быть любой – и радиопомехи в эфире, и мифические неопознанные гражданские суда, которые героический флот Эстонии безуспешно ловит там уже пару лет – он и вовсе необязателен", - сказал Журавлев. Он отметил, что прежде, когда западные генералы моделировали ситуацию, "все время получалось, что в ответ на такое вторжение Россия непременно захватит Прибалтику, часть Польши, и российская армия успеет дойти уже и до Германии". "Уверен, что именно так и будет, вздумай они и в самом деле посягать на этот регион. Тем более, что он достаточно серьезно защищен – новейшими комплексами ПВО и ракетными системами, которые могут быть оснащены в том числе и ядерными боеголовками", - подчеркнул парламентарий. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Донахью, отметил, что все такие заявления учитываются, а враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, общество , балтийское море, европа, николай патрушев, дмитрий песков, нато, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Балтийское море, ЕВРОПА, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, НАТО, Госдума
14:59 29.07.2025
 
В Госдуме назвали Калининград лакомым кусочком для НАТО

Депутат Журавлев: НАТО не может смириться с форпостом России в Балтийском море

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. НАТО не может смириться с тем, что у России есть форпост в Балтийском море, антироссийские планы альянса касаются нападения на Калининградскую область, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее мнение о том, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Калининград – лакомый кусочек для НАТО, они никак не могут смириться с тем, что у России есть такой прекрасный форпост в Балтийском море, причем, не в Финском заливе, как Санкт-Петербург, а в так называемой Большой Балтике. Все антироссийские планы альянса так или иначе касаются нападения на Калининградскую область. И повод для этого может быть любой – и радиопомехи в эфире, и мифические неопознанные гражданские суда, которые героический флот Эстонии безуспешно ловит там уже пару лет – он и вовсе необязателен", - сказал Журавлев.
Он отметил, что прежде, когда западные генералы моделировали ситуацию, "все время получалось, что в ответ на такое вторжение Россия непременно захватит Прибалтику, часть Польши, и российская армия успеет дойти уже и до Германии".
"Уверен, что именно так и будет, вздумай они и в самом деле посягать на этот регион. Тем более, что он достаточно серьезно защищен – новейшими комплексами ПВО и ракетными системами, которые могут быть оснащены в том числе и ядерными боеголовками", - подчеркнул парламентарий.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Донахью, отметил, что все такие заявления учитываются, а враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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