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В Тбилиси прокомментировали санкции стран Прибалтики против Грузии

В Тбилиси прокомментировали санкции стран Прибалтики против Грузии - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Тбилиси прокомментировали санкции стран Прибалтики против Грузии

Санкции стран Балтии против Грузии представляют собой кульминацию антигрузинской политики, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T20:12+0300

2025-07-29T20:12+0300

2025-07-29T20:12+0300

политика

грузия

прибалтика

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ТБИЛИСИ, 29 июл - ПРАЙМ. Санкции стран Балтии против Грузии представляют собой кульминацию антигрузинской политики, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Накануне Литва ввела санкции еще в отношении 10 граждан Грузии. Под санкции попали глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, члены парламента и судьи. Этим лицам запрещен въезд в Литву. "Эта навязчивая идея балтийских государств больше не является серьезной. Трудно объяснить ту особую неприязнь, которую они испытывают к грузинскому народу. Дело в их враждебной политике по отношению к грузинскому народу… Это кульминация антигрузинской политики", - заявил Папуашвили журналистам. Спикер напомнил, что балтийская политическая элита ранее всегда была сторонником бывших грузинских властей во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Согласно данным департамента миграции Литвы, визовые ограничения действуют уже в отношении 112 граждан Грузии. Литва, Эстония и Латвия первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году.

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грузия, прибалтика