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Биржи Европы растут на оценках отчетности компаний

Биржи Европы растут на оценках отчетности компаний - 29.07.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут на оценках отчетности компаний

Основные фондовые индексы Европы сильно растут во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за полугодие, следует из биржевых... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:05+0300

2025-07-29T14:05+0300

2025-07-29T14:05+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы сильно растут во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за полугодие, следует из биржевых данных. По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,69% - до 9 143,98 пункта, французский CAC 40 - на 1,55%, до 7 921,42 пункта, немецкий DAX - на 1,47%, до 24 296,89 пункта. Акции AstraZeneca растут в цене более чем на 3%. Ранее британо-шведская фармкомпания сообщила о росте квартальной выручки на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 14,5 миллиарда долларов, в то время как аналитики прогнозировали показатель на более низком уровне - 14,1 миллиарда. Помимо этого, бумаги Philips дорожают более чем на 9% на фоне того, как нидерландская транснациональная компания повысила прогноз роста финансовых показателей на текущий год, а также снизила уровень ожидаемых убытков от импортных пошлин США до диапазона 150-200 миллионов евро с 250 до 300 миллионов, которые оценивались ранее. Кроме того, акции Barclays поднимаются в цене более чем на 2%. Ранее британский банковский гигант сообщил, что прибыль, приходящаяся на акционеров, за полугодие поднялась на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 3,523 миллиарда фунтов стерлингов (около 4,77 миллиарда долларов). Также участники рынка продолжают оценивать торговое соглашение между США и ЕС, что, в свою очередь, влияет на траекторию европейских фондовых индексов. Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. "Рынкам не потребовалось много времени, чтобы прийти к выводу, что эта относительно хорошая новость - плохая новость для дальнейшего экономического роста еврозоны", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика "Национального австралийского банка" Рэя Аттрилла (Ray Attrill).

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рынок, индексы, торги, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, astrazeneca