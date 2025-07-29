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Фондовые индексы США в основном умеренно растут во вторник

Фондовые индексы США в основном умеренно растут во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном умеренно растут во вторник

Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно умеренно растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:36+0300

2025-07-29T17:36+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно умеренно растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07% - до 44 808,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,18% - до 21 217,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,13% - до 6 397,61 пункта. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в июле увеличился до 97,2 пункта с пересмотренного показателя июня в 95,2 пункта. Прогноз составлял 95,8 пункта. А число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в июне сократилось сильнее ожиданий - до 7,437 миллиона. На этой неделе ожидается еще ряд важных для рынка событий. Так, в среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Рынки ожидают сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Также в среду пройдет пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. В пятницу выйдет статистика по занятости в США за июль. Аналитики предполагают, что безработица за отчетный период выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч. Кроме того, на этой неделе ожидается публикация финансовой отчетности ряда крупнейших американских компаний. В частности, в среду выйдет отчет Microsoft за предыдущий квартал, в четверг - Apple и Amazon. "Настроения рынка могут подвергнуться испытанию в ближайшие дни, поскольку инвесторы готовятся к публикации ряда важных данных по США, решениям Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, а также отчетам… большинства крупнейших технологических компаний США", - цитирует канал CNBC руководителя отдела мировых акций UBS Global Wealth Management Ульрику Хоффман-Буршарди (Hoffmann-Burchardi).

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сша, рынок, торги, индексы