https://1prime.ru/20250729/izrail-860060808.html

МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе

МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе - 29.07.2025, ПРАЙМ

МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе

Международное давление, оказываемое на Израиль, не повлияет на политику, проводимую государством, оно лишь мешает заключению сделки по прекращению огня в... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:13+0300

2025-07-29T12:13+0300

2025-07-29T12:13+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Международное давление, оказываемое на Израиль, не повлияет на политику, проводимую государством, оно лишь мешает заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, заявил во вторник глава МИД Израиля Гидеон Саар. "Международнике давление не заставит нас поменять нашу политику… Мы открыты к конструктивному диалогу, но давление на нас (Израиль - ред.) не сработает… Это давление напрямую подрывает шансы на заключение сделки о прекращении огня (в секторе Газа - ред.) и обмене заложников ", - заявил он в ходе пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250727/tramp-860011736.html

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общество , израиль, газа, мид