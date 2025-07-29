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МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе - 29.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе
МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе - 29.07.2025, ПРАЙМ
МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе
Международное давление, оказываемое на Израиль, не повлияет на политику, проводимую государством, оно лишь мешает заключению сделки по прекращению огня в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:13+0300
2025-07-29T12:13+0300
политика
общество
израиль
газа
мид
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Международное давление, оказываемое на Израиль, не повлияет на политику, проводимую государством, оно лишь мешает заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, заявил во вторник глава МИД Израиля Гидеон Саар. "Международнике давление не заставит нас поменять нашу политику… Мы открыты к конструктивному диалогу, но давление на нас (Израиль - ред.) не сработает… Это давление напрямую подрывает шансы на заключение сделки о прекращении огня (в секторе Газа - ред.) и обмене заложников ", - заявил он в ходе пресс-конференции.
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общество , израиль, газа, мид
Политика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Газа, МИД
12:13 29.07.2025
 
МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе

Глава МИД Саар: международное давление мешает заключению сделки по Газе

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© flickr.com / timtom.ch
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Международное давление, оказываемое на Израиль, не повлияет на политику, проводимую государством, оно лишь мешает заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников, заявил во вторник глава МИД Израиля Гидеон Саар.
"Международнике давление не заставит нас поменять нашу политику… Мы открыты к конструктивному диалогу, но давление на нас (Израиль - ред.) не сработает… Это давление напрямую подрывает шансы на заключение сделки о прекращении огня (в секторе Газа - ред.) и обмене заложников ", - заявил он в ходе пресс-конференции.
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ПолитикаОбществоИЗРАИЛЬГазаМИД
 
 
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