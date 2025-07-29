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В Израиле ответили на объявление Британией планов по признанию Палестины
В Израиле ответили на объявление Британией планов по признанию Палестины - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Израиле ответили на объявление Британией планов по признанию Палестины
Заявление правительства Великобритании о признании государственности Палестины, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, подрывает усилия... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:35+0300
2025-07-29T21:35+0300
2025-07-29T22:02+0300
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Заявление правительства Великобритании о признании государственности Палестины, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, подрывает усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД. Ранее во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили о том, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе. "Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, является вознаграждением для ХАМАС и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников", - говорится в сообщении. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, признание, государство
В Израиле ответили на объявление Британией планов по признанию Палестины
МИД Израиля: планы Британии признать Палестину мешают достижению сделки по Газе
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Заявление правительства Великобритании о признании государственности Палестины, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа, подрывает усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД.
Ранее во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили о том, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.
"Израиль отвергает заявление премьер-министра Великобритании. Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, является вознаграждением для ХАМАС и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников", - говорится в сообщении.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Великобритания выдвинула ультиматум Израилю, сообщили в канцелярии премьера